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ABD'ye sert cevap: Size boyun eğmeyeceğiz!

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, hiç kimsenin kendi çıkarlarını başkalarının çıkarları üstünde görmeye hakkı olmadığını belirterek, 'Tek taraflı adımlar herkese zarar verir. Çin şantaja ve baskılara boyun eğmeyecek' dedi.

28 Eylül 2018 Cuma 22:41
ABD'ye sert cevap: Size boyun eğmeyeceğiz!

Wang, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Çin'e ilave gümrük tarifeleri ile ''ticaret savaşı'' başlatan ABD Başkanı Donald Trump yönetimini eleştirdi.

"ŞANTAJA VE BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Wang, ''Uluslararası ticaret biri kazanırken diğerinin kaybettiği bir oyun olmamalı. Hiç kimse kendi çıkarlarını başkalarının çıkarları üstünde görmemeli. Tek taraflı adımlar herkese zarar verir. Çin şantaja ve baskılara boyun eğmeyecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

ARAKAN VURGUSU

Arakan krizine ilişkin de açıklamalar yapan Wang, Myanmar ve Bangladeşli yetkililerle yaptığı görüşmelerde, iki ülkenin yerlerinden edilen Arakanlı Müslümanların köylerine dönmelerinin hızlandırılması konusunda anlaştığını aktardı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:41
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