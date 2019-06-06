ABD'ye S-400 resti! "İstediğinizi yapın, kararlıyız!"

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ABD'nin S-400 tehditlere cevap verdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Rusya ile sözleşme imzalandığı ve ABD'nin tüm tehditlerine rağmen bundan geri adım atılmayacağı vurgulandı.

Haber 7'nin haberine göre açıklamada, ABD'nin de Rusya gibi Yeni Delhi yönetiminin bir müttefiki olduğu belirtildi.