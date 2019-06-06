ABD'ye S-400 resti! "İstediğinizi yapın, kararlıyız!"
Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Delhi yönetiminin, ABD'nin yaptırım tehdidine rağmen Rusya yapımı S-400 hava savunması satın almaya kararlı olduğu belirtildi.06 Haziran 2019 Perşembe 13:52
Hindistan Dışişleri Bakanlığı ABD'nin S-400 tehditlere cevap verdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Rusya ile sözleşme imzalandığı ve ABD'nin tüm tehditlerine rağmen bundan geri adım atılmayacağı vurgulandı.
Haber 7'nin haberine göre açıklamada, ABD'nin de Rusya gibi Yeni Delhi yönetiminin bir müttefiki olduğu belirtildi.
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