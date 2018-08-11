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Erdoğan'dan ABD'ye sert uyarı: Bu saygısızlık sona ermezse...

Başkan Erdoğan, New York Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda Trump yönetimini uyararak " Washington Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız."dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:11
Erdoğan'dan ABD'ye sert uyarı: Bu saygısızlık sona ermezse...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kötülüğün  dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde, uzun zamandır müttefikimiz olan  ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD'nin çıkarlarına ve  güvenliğine zarar verir. Çok geç olmadan, Washington ilişkilerimizin asimetrik  olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye'nin alternatiflere  sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine  çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız." değerlendirmesinde  bulundu. 

Erdoğan, New York Times gazetesi için İngilizce kaleme aldığı  "Türkiye, ABD ile Krizi Nasıl Görüyor?" başlıklı makalede, iki ülke arasında son  dönemde yaşanan gerginliğe değindi.

TÜRKİYE NE ZAMAN GEREKLİ OLSA YARDIMA KOŞTU

Türkiye ve ABD'nin son 60 yıldır stratejik ortak ve NATO müttefiki  olduğuna, iki ülkenin Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında karşılaştıkları ortak  zorluklara karşı omuz omuza durduğuna işaret eden Erdoğan, "Türkiye, yıllar  boyunca ne zaman gerekli olsa ABD'nin yardımına koştu. Kore'de askerlerimiz  birlikte çarpıştı. Küba füze krizinin en yüksek olduğu dönemde, Türkiye  topraklarında Jüpiter füzelerinin konuşlanmasına izin vererek ABD'nin durumu  yatıştırma çabalarına katkı sağladı. 11 Eylül terör saldırılarının ardından  Washington bu kötülüğü yapanlara karşılık vermek için dostlarını ve  müttefiklerini beklediğinde, askeri birliklerimizi buradaki NATO misyonunu  başarıya kavuşturmak için Afganistan'a gönderdik." ifadelerini kullandı.

ORTAKLIĞIMIZ RİSKE GİREBİLİR

Erdoğan, öte yandan ABD'nin, Türk halkının endişelerini anlayamadığını  ve saygı duyamadığını vurguladı.Son yıllarda iki ülkenin ortaklığının ABD tarafından anlaşmazlıklarla  sınandığını kaydeden Erdoğan, "Ne yazık ki bu tehlikeli trendi tersine çevirme  çabalarımız boşa çıktı. ABD, Türkiye'nin egemenliğine saygı duymaya başlayıp,  milletimizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri anladığını ispatlayamazsa  ortaklığımız riske girebilir." değerlendirmesine yer verdi.

FETÖ'NÜN İADESİNDE HİÇ BİR İLERLEME KAYDEDİLEMEDİ

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, Pensilvanya'da yaşayan Fetullah Gülen'in  elebaşı olduğu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensupları tarafından 15 Temmuz  2016'da saldırıya uğradığını hatırlattı.

ABD'nin, bu darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili  tutumuna da değinen Erdoğan, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'cüler hükümetime karşı kanlı bir darbe yapmaya çalıştı. O gece  milyonlarca vatandaş, şüphesiz ki ABD'lilerin Pearl Harbour ve 11 Eylül  saldırılarından sonra deneyimlediği vatana bağlılık hissiyatıyla sokaklara  döküldü. Uzun zamandır benim seçim kampanyalarımı yöneten sevgili arkadaşım Erol  Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında olduğu 251 masum insan  ülkemizin özgürlüğü için en ağır bedeli ödedi. Ailemin ve benim ardımdan gelen  ölüm mangası başarılı olsaydı ben de onlardan biri olacaktım. Türk halkı, ABD'den  bu saldırıyı kesin bir dille kınamasını ve Türkiye'nin seçilmiş hükümetiyle  dayanışmasını dile getirmesini istedi. ABD bunu yapmadı. ABD'nin olaya tepkisi  tatmin edicilikten uzaktı. Türk demokrasisinin yanında olmak yerine ABD  yetkilileri ihtiyatlı bir şekilde 'Türkiye'de istikrar, barış ve devamlılık'  çağrısında bulundu. Bu da yetmezmiş gibi Türkiye'nin iki taraflı bir anlaşma ile  Fetullah Gülen'in iadesi için yaptığı talepte hiçbir ilerleme kaydedilmedi."

TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİLEN DESTEK

Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinde başka bir hayal kırıklığının ise  terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye ABD'nin verdiği destek olduğuna  dikkati çekti.

Başkan Erdoğan yazısında bu konuyla ilgili, "Türk makamlarının  tahminlerine göre, Washington son yıllarda PYD/YPG'ye silah vermek için 5 bin  kamyon ve 2 bin kargo uçağı kullandı. Hükümetim, ABD'li yetkililerin PKK'nın  Suriye'deki müttefiklerine eğitim ve teçhizat verme kararlarından duyduğumuz  endişeyi tekrar tekrar paylaştı. Ne yazık ki sözlerimize kulak tıkandı ve ABD  silahları en nihayetinde sivil halkımızı ve Suriye, Irak ve Türkiye'deki güvenlik  güçlerimizi hedef almak için kullanıldı." görüşünü paylaştı.

TRUMP HADDİNİ AŞAN TEHDİTLERDE BULUNDU

Son günlerde ABD'nin, hakkında bir terör örgütüne yardım ettiği  suçlaması bulunan Amerikan vatandaşı Andrew Brunson'ın Türk polisi tarafından  tutuklanmasını gerekçe göstererek Türkiye ile tansiyonu artıracak birçok adım  attığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Donald Trump'ı birçok toplantımız ve konuşmamızda uyardığım gibi  hukuki sürece saygı duymak yerine, ABD dost bir millete karşı haddini aşan  tehditler yayımladı ve Bakanlar Kurulumuzun birçok üyesine yaptırım uyguladı. Bu  karar kabul edilemez, mantıksız ve en nihayetinde uzun süreli dostluğumuza zarar  verici nitelikteydi. Türkiye'nin tehditlere cevap vermediğini göstermek için  birkaç ABD'li yetkiliye yaptırım kararı aldık. Biz hep aynı prensibe bağlı  kalacağız: Hükümetimi hukuki sürece müdahale etmeye zorlamaya çalışmak  anayasamıza ya da ortak demokratik değerlerimize uygun değildir.

GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse bir kez daha kendi göbeğini  kendi kesecek. 1970'lerde Türkiye, Washington'ın itirazlarına rağmen Kıbrıs  Rumları tarafından Türk kökenlilere karşı uygulanan soykırımı engellemek için  Kıbrıs'a girdi. Son zamanlarda Washington'ın Suriye'nin kuzeyinden gelen milli  güvenlik tehditleriyle ilgili bizim endişelerimizin ciddiyetini anlayamaması,  DEAŞ'ın NATO sınırlarına erişimini kesen ve YPG'yi Afrin kentinden çıkaran iki  askeri operasyonla sonuçlandı. Bu durumlarda olduğu gibi milli çıkarlarımızı  korumak için gerekli adımları atacağız."

BU SAYGISIZLIK TERSİNE DÖNMEZSE YENİ MÜTTEFİKLER ARAYACAĞIZ

Erdoğan yazısına şu ifadelerle son verdi:

"Kötülüğün dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde, uzun  zamandır müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımlar  sadece ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Çok geç olmadan,  Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara  bırakmalı ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek  taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve  müttefikler aramaya başlayacağız."

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:11
  1. abd
  2. Erdoğan
  3. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz1 sa önce
    Türkiye müttefik olarak Allah'ın safında olmalıdır, tecavüzcü amerikalı teröristlerin değil!
  • CaferGüzelCaferGüzel2 sa önce
    Bence hemen aramaya cıkmalıyız Afrika kabile devletleri Dört gözlebekliyorlarAh Türkiye bize yanaşsada Üçbeş kuruş Sebeblensekdiye.
  • HasanHasan2 sa önce
    İnşallah abd iyice hırçınlaşırda tüm ilişkilerimizi koparırız.Her dönem şimdi ne yapacaklar diye bakıp durmayız.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    devlet aklı ile kişiler aklı muhakkak bir değildir lakinabd karşılık vermek ve bunu görmek isteriz... mesela inçirlik üssünü kapatarak... abd bize vermiyorum olamaz yapmayçaksınız etmeyeceksiniz vs vs ... türkiye çumhurriyeti devletine ne kadar olumsuz çumle var kullanacak bizde diplomasi ile olayı çözmeye çalışacağız yok artık öyle bir dünya abd ye bir an önçe çok ama çok çiddi karşılık vermeliyiz..
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