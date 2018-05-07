ABD'ye rağmen Rusya'da Türkiye hareketliliği

ABD'nin "S-400 alımını Rusya'dan yaparsanız yaptırım uygularız" tehditlerine aldırış edilmedi. Erdoğan'ın net kararını açıklaması sonrası, Rusya S-400 üretiminde gaza bastı.

MOSKOVA'DA HAREKETLİ GÜNLER

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alacak olmasını, 'endişe kaynağı' olarak gören ABD Savunma Bakanı James Mattis'in tehditleri, kimsenin gözünü korkutmadı.

Putin ile anlaşmaya vardığını ve geri adım atmayacağını belirten Erdoğan'ın ABD karşısındaki duruşu Rusya'nın harekete geçmesine neden oldu.

Moskova'da alınan karar ile S-400 üretimi hızlandı.

TESLİMAT 2019'DA

Rusya lideri Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin’e göre daha önce 2020’nin mart ayında tamamlanması gereken S-400’lerin teslimatının şu anda 2019’un sonunda yapılacak.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, geçtiğimiz ay Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının teslimat tarihini açıklamıştı; "Temmuz 2019."