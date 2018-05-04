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ABD’ye Nagasaki az geldi

ABD Hava Kuvvetleri, Nagasaki’de kullandığındandört kat daha kuvvetli B61-12 isimli nükleer bomba için sayısız geliştirme testine başladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:49
ABD’ye Nagasaki az geldi

Münübe Yılmaz

ABD Hava Kuvvetleri’nden General Jack Weinstein, ABD hava kuvvetlerinin, Nagasaki’de kullandığından dört kat daha kuvvetli olan B61-12 isimli nükleer bomba için, 26 geliştirme testi yaptığını açıkladı. Test programlarının çok iyi gittiğini belirten Weinstein, ilk dizaynı 1963 yılında yapılan bombanın, geçtiğimiz yedi yıl içerisinde geliştirildiğini bildirdi. Bombanın yeraltı nüfuzu özelliği ile beraber kontrol merkezlerine güçlendirilmiş darbeler gerçekleştirecek kapasitede olduğu ifade edildi. ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, ABD’nin 1945 yılının Ağustos ayında Nagasaki’de kullandığı bombadan dört kat daha etkili olduğu belirtilen B61-12’nin, uzun süredir yenilerek geliştirildiğini sık sık tekrar ederek, 2018 yılı Ulusal Savunma Otoritesi’nin bu bomba için özel bir bütçe ayırdığını vurguladı. Yetkililer, bombayı daha düşük bir bütçe ile geliştirmeye devam edeceklerini ve bu gelişmelerden de büyük bir onur duyduklarını açıkladılar.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 07:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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