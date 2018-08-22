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Almanya'dan ABD'ye karşı yeni bağımsız SWIFT sistemi teklifi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin şirketlerini ABD'nin İran'a karşı yaptırımlara karşı koruyabilmesi için yeni bağımsız bir SWIFT sistemi kurması gerektiğini açıkladı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:13
Almanya'dan ABD'ye karşı yeni bağımsız SWIFT sistemi teklifi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Handelsblatt gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "Bu durumda, Washington'a net şekilde ‘işbirliği istiyoruz' dememiz stratejik öneme sahip. Ama kafalarımız üzerinden bize zarar verilmesine müsaade etmeyiz. Bu yüzden Avrupa şirketlerini yaptırımlardan yasal açıdan korumak doğru olur" ifadelerini kullandı.
 
Alman bakan, "Amerika'dan bağımsız ödeme kanalları olarak bir Avrupa Para Fonu ve bağımsız bir SWIFT sistemi kurarak Avrupa'nın özerkliğini güçlendirmemiz işte bu nedenle önem taşıyor" diye yazdı.
 
Anlaşmanın hayatta kaldığı her gün, kurtarılamadığı takdirde Ortadoğu'yu tehdit edecek patlamaya hazır bir krizden daha iyi olduğunu kaydeden Maas, "Avrupa, başarıyı tasarruf edilen para miktarıyla ölçen düşüncenin sonuçlarını hafifletmeye çalışacak" diye ekledi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:13
  1. ABD
  2. Heiko Maas
  3. iran
  4. SWIFT

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