0553 313 94 23

ABD’ye ihraç ediyor, taleplere yetişemiyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde emekli öğretmen Tülay Atila, çini ihraç ettiği Amerika’dan gelen taleplere yetişemiyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:04
ABD’ye ihraç ediyor, taleplere yetişemiyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde emekli öğretmen Tülay Atila, çini ihraç ettiği Amerika’dan gelen taleplere yetişemiyor.


Niksar ilçesinde emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı çini işini 6 yıllık sürede büyüterek yaklaşık 50 kadına istihdam sağlayan Tülay Atilla (72) Amerika’dan sonra Avrupa’ya açılmaya hazırlanıyor. Taleplere yetişmekte zorlanan Atila, sanayi sitesi ve OSB’de açtığı yeni atölyeler ve iş ortağı olan kadınlarla kapasitesini artırmayı hedefliyor. İstanbul’dan konteynerlere yüklenen çinileri Amerika’ya gönderen Atila’nın yurt dışında yaşayan çocukları ürünleri pazarlıyor. Evinin bahçesine kurduğu atölyeden birkaç yıl öncesine kadar Amerika’ya 35 koli çini gönderen Atila, yılda 450 koli çini gönderiyor.


Sanatın birçok dalları ile uğraşarak Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici olarak görev yaptığını belirten Atila, memleketi Niksar’a katkı sağlayarak döviz getirmekten mutlu olduğunu kaydetti. İhracatın yanı sıra istihdam sağladığı kadınların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmesinden mutlu olduğunu ifade eden Atila, “Bir katkı sağlıyoruz, döviz getiriyoruz ihracat yaptığımız için. Buda bizlere gurur veriyor. Hanımların kendi ufak tefek ihtiyaçlarını karşılayacak ücretlerini kendilerinin alması çok güzel bir şey. Sosyal aktiviteleri arttı” dedi.



ABD’den gelen taleplere yetişemiyor


Amerika’dan gelen taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirten Atila, “Amerika’dan böyle bir ilgi beklemiyorduk. İlk başladığımızda ayda bir fırın yakarken şimdi 2-3 günde fırın yakar olduk ve fırınlarımızda büyüdü iki fırın yakıyoruz. Böyle biraz bize hayal gibi oldu. Beklenmedik bir şey oldu. Ama başarıyoruz” diye konuştu. Amerika’dan sonra Avrupa’ya açılmayı hedeflediklerini ifade eden Atila, “Avrupa’ya dolaylı olarak girmiş durumdayız. Amerika’daki toptancı fuarlarına gelen Avrupalı dolaylı olarak ürettiğimiz çinilerden almış oluyor” ifadelerini kullandı.


Göz nuru, el emeği, sabır, ekonomi herşeyin çini sanatı içerisinde yer aldığını belirten Atila açıklamalarına şöyle devam etti: “Ülkemizde bu ürünlerimize biraz indirim yapın denildiğinde çok üzülüyoruz. Değersiz, gereksiz, o kadar şeyler için para harcayan tüketici el sanatına gelince bu resim olabilir, ebru olabilir orada bir kendine fren koyuyor ve gerçek değeri vermiyor” diye konuştu

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:04
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teksüt Bandırma rekabetçi takım oluşturma hedefinde
    1. Teksüt Bandırma rekabetçi takım..
    2. Kent söyleşilerinin bu ayki konukları..
    3. Finansın merkezi için gaza basılıyor
    4. Rusya’da polisle çatışan sarhoş adam..
    5. Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları..
    6. Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği..
    7. Aliağa’da kurban kesim yerleri..
    8. Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Hong Kong’da hükumet karşıtları sokağa..
    10. Son kurul Konak’ta gerçekleştirildi
    11. Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan..
    12. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    13. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
    14. TL ile ihracatta rekor
    15. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
    16. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
    17. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
    18. Bingöl’de en tatlı hasat
    19. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
    20. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
    21. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
    22. Kasım ayında düzenlenecek Mersin..
    23. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi..
    24. Özel oda, sekreterya, makam aracı.....
    25. Yabancının Türkiye iştahı arttı
    26. Milletlerarası anlaşmalar
    27. FETÖ operasyonunda 4 polise tutuklama
    28. Ankara ve Diyarbakır’dan sonra şimdi..
    29. Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı..
    30. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1..
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız