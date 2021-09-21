ABD’ye girişlerde 18 yaş üzeri yabancılara aşı zorunlu olacak

Beyaz Saray, kararın Kasım ayının başından itibaren uygulanacağını bildirdi. Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Kovid-19 önlemlerine ilişkin yeni politikalarını açıklayacağını bildirdi. Yetkililer, Biden yönetiminin, ABD’ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19’a karşı tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini kaydetti. ABD yönetimi, şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi istiyor.

Şengen ülkeleri ve İngiltere’ye seyahat kısıtlaması gevşetilecek

Öte yandan; Biden yönetimi, Mart 2020’den bu yana Şengen üyesi ülkeler ile İngiltere’ye uygulanan seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlanıyor. ABD’li kaynaklar, ABD’nin, tam aşılı kişileri kasım ayından itibaren söz konusu kısıtlamaya tabi tutmayacağını kaydetti.