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HSK Başkan Vekili Yılmaz'dan ABD'ye 'yaptırım' tepkisi!

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, ABD'nin skandal yaptırım kararı ile ilgili olarak "Karar, Türk adaletine yersiz müdahaledir, derhal geri alınmalı" dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:22
HSK Başkan Vekili Yılmaz'dan ABD'ye 'yaptırım' tepkisi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, ABD'nin Adalet ve İçişleri Bakanı'na yönelik yaptırım kararının Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıdığını belirterek, "Bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: 

"ABD Hazine Bakanlığının, iki sayın bakanımızı hedef alan söz konusu kararı hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilir değildir. Türk yargısı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Anayasa ile güvenceye alınmış, bilgeliğini, cesaretini, fedakarlığını, evrensel hukuk ilkelerine bağlılığını herdaim ispat etmiş, adalet kavramının yüceliğini bilen, yargılama yaparken peygamber postunda oturduğunun sorumluluğunu hiç unutmayan hakim ve savcıları ile köklü geleneklere sahip bir yargıdır. Türk yargısı karar verirken etkilenmez Her hukuk devletinde olduğu gibi yargılama faaliyeti içinde yürütmenin görevi ve işlevi bulunmaz, hakim ve savcılar ceza yargılaması içinde karar verirken hukuka uygun elde edilen ve kanaat verici deliller dışında hiçbir olaydan etkilenmezler. Hiç akıldan çıkarılmamalı ki; hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma ilkelerine inanmış her ülke yargısı aynı derecede saygındır ve aynı derecede saygı görmeye layıktır. Türk yargısı olarak bizler saydığımız ilkelere sahip ve inanan her ülke yargısını takdir edip, aynı takdiri görmeyi bekliyor, Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz"

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:22
  1. ABD
  2. yaptırım

YORUM YAZ

  • dduryaddurya27 dk önce
    sen dedin Trump hemen basim gözüm üstüne diyecekti.. 
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