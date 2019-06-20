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"ABD'ye ait İHA'yı düşürmek net bir mesajdır"

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinin ülke düşmanlarına yönelik net bir mesaj olduğunu söyledi

20 Haziran 2019 Perşembe 11:34
"ABD'ye ait İHA'yı düşürmek net bir mesajdır"

İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD'ye ait İnsansız Hava Aracının (İHA) düşürülmesinin ülke düşmanlarına yönelik net bir mesaj olduğunu belirtti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Selami, "Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri, bu sabah, sınırlarımızı ihlal ederek ulusal güvenliğimize kasteden düşmana ait casus uçağını indirdi." dedi.

ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesi olayının İran topraklarına saldıracak her türlü saldırgana verilmiş "net bir mesaj" olduğunu dile getiren Selami, "Sınırlar bizim kırmızı çizgimizdir. Onu geçen geri dönemeyecek ve yok olacaktır." ifadelerini kullandı.

Selami, hiç bir ülkeyle savaşmaya niyetlerinin olmadığını ama savaş için hazır olduklarını sözlerine ekledi.

İran Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde sabah saatlerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü duyurulmuştu.

ABD Hava Kuvvetlerinin en etkili İHA sistemlerinden yüksek irtifa keşif uçağı RQ-4 Global Hawk, ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirildi. 24 saat havada kalma özelliğine sahip İHA, 16 kilometre yüksekten uçarak gözlem yapabiliyor.


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:34
  1. ABD'ye ait İHA
  2. düşürüldü
  3. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami
  4. net bir mesaj

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