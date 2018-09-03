ABD'ye Afganistan'da şok!

Afganistan'da ABD ordusunda çalışan bir personelin öldürüldüğü, bir personelin de yaralandığı belirtildi.

ABD Kuvvetleri Afganistan Komutanı General Scott Miller, Afganistan’da görev yapan bir askeri personelin saldırı sonucu öldürüldüğünü ve bir personelin yaralandığını açıkladı. Yaptığı açıklamada hayatını kaybeden personelin ülkesi için kendisini feda ettiğini vurgulayan Miller, “Bizim şimdi üzerimize düşen ise onu onurlandırmak için ailesine bakmak ve görevimize devam etmek” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise, yönetimin durumu yakından izlediğini ve Başkan Donald Trump'ın Personel Şefi John Kelly tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.

Afganistan’da bu yıl içerisinde 6 ABD askeri öldürüldü.