0553 313 94 23

ABD'ye Afganistan'da şok!

Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görev yapan bir askeri personelin Afganistan'da öldürüldüğü açıklandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:38
ABD'ye Afganistan'da şok!

Afganistan'da ABD ordusunda çalışan bir personelin öldürüldüğü, bir personelin de yaralandığı belirtildi.

ABD Kuvvetleri Afganistan Komutanı General Scott Miller, Afganistan’da görev yapan bir askeri personelin saldırı sonucu öldürüldüğünü ve bir personelin yaralandığını açıkladı. Yaptığı açıklamada hayatını kaybeden personelin ülkesi için kendisini feda ettiğini vurgulayan Miller, “Bizim şimdi üzerimize düşen ise onu onurlandırmak için ailesine bakmak ve görevimize devam etmek” ifadelerini kullandı. 

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise, yönetimin durumu yakından izlediğini ve Başkan Donald Trump'ın Personel Şefi John Kelly tarafından bilgilendirildiğini açıkladı. 

Afganistan’da bu yıl içerisinde 6 ABD askeri öldürüldü. 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:38
  1. ABD
  2. Afganistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hüzün ölümcül derecede zararlı
    1. Hüzün ölümcül derecede zararlı
    2. Ukrayna Rus Patrikhanesi'nden ayrılıyor!
    3. Nasıl yemek yememiz gerektiğini..
    4. Çocuklarda tik oluşumu nedenleri..
    5. Gebelikte kahve içmek zararlı mı?
    6. Sağ kolda uyuşma neden olur?
    7. Bel düzleşmesi bacak ağrısı yapar mı?
    8. Zeytinyağı ile saç bakımı nasıl yapılır?
    9. Topuk çatlaklarından kurtulmak için bu..
    10. Benmari usulü eritme ya da pişirme..
    11. İrade şart!
    12. Börülce kansızlığa iyi geliyor!
    13. Biberiye yağının inanılmaz faydaları
    14. "İcat çıkarmayın çocuklar!"
    15. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    16. Fırın telini temizlemek için b u..
    17. Avrupa Birliği Çin'e yeşil ışık yaktı!
    18. Yumurtanın taze olduğunu nasıl..
    19. Karakavak deyip geçmeyin
    20. Kırmızı listede yer alan terörist..
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar