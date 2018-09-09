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ABD'ye 40 bin dolarlık şok!

ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir müzeden böcek hırsızlığı yapıldı.

09 Eylül 2018 Pazar 01:00
ABD'ye 40 bin dolarlık şok!

LiveScience'ın haberine göre, çeşitli türlerin sergilendiği müzeden yaklaşık 40 bin dolar tutarında 7 bin canlı böcek, örümcek, akrep ve kertenkele çalındı. Hırsızlığı, müze çalışanlarının yaptığından şüphelenildiği ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

ORKİDE PEYGAMBER DEVELERİ, LEOPAR GEKOLARI...

Müze yetkilileri, aralarında orkide peygamber develeri, dev Afrika kırkayakları, leopar gekoları, altı gözlü kum örümcekleri ve çeşitli tarantula türlerinin yer aldığı böcek ve hayvanların, koleksiyonculara satılacağını tahmin ediyor.

Hırsızların, müze koleksiyonunun yüzde 80'ini çaldığı ve bunun tarihteki en büyük canlı böcek hırsızlığı olabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 01:00
  1. Amerika
  2. ABD
  3. böcek
  4. Philadelphia eyaleti

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