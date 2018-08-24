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ABD’ye 16 milyar $’lık misilleme

Çin Ticaret Bakanlığı, toplamda 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergilerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:10
ABD’ye 16 milyar $’lık misilleme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin bugün yürürlüğe soktuğu 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına yüzde 25 ilave vergi hamlesine misilleme olarak Pekin yönetiminin daha önce duyurduğu toplamda 16 milyar dolarlık ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirme kararının yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, Washington yönetiminin Çin mallarına ilave vergi hamlesine kesinlikle karşı çıkıldığı belirtilirken, ABD’nin söz konusu ilave vergi hamleleriyle Çin’e karşı önlem almaktan başka bir seçenek bırakmadığı kaydedildi.

Çin’in serbest ticareti ve çoklu ticaret sistemini koruyacağının altı çizilerek, ABD’nin ilave vergi hamlesine yönelik Dünya Ticaret Örgütünün anlaşmazlıkların halli mekanizmasına başvurulacağı bildirildi.

Pekin yönetimi 8 Ağustos’ta ABD’nin 16 milyar dolarındaki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararına misilleme olarak 16 milyar dolar tutarındaki ABD mallarına yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacağını açıklamış ve kararın 23 Ağustos’ta yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Donal Trump yönetiminin 23 Mart’ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington’ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.

ABD yönetimi ayrıca 22 Mart’ta Çin’in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar dolar değerindeki bini aşkın Çin menşeli ürüne iki aşamalı yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD’nin sadece Çin’i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD’den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 11:10
  1. Washington
  2. Çin
  3. ABD
  4. misilleme

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