Abdüssamet Bahadır kimdir? Abdüssamet Bahadır ne iş yapıyor?

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi

Abdüssamet Bahadır kimdir? Abdüssamet Bahadır Türkiye'de çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Bahaş Holding'in CEO'sudur. Bahaş Holding inşaat, turizm, yapı malzemeleri gibi bir çok alanda faaliyet yürütmektedir. Abdüssamet Bahadır 7 Temmuz 2021 tarihinde Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir. GİGDER'in, uluslararası gayrimenkul yatırımlarını güçlendirmek için çalıştığını vurgulayan Bahadır, 'Sektör temsilcilerinin beklentilerini ulusal ve uluslararası platformlarda daha iyi anlatabilmek için kurulan bir oluşumun içindeyiz. Ülkemizin geleceğine katma değer üreten projelerimiz ve misafirimiz saydığımız uluslararası yatırımcılarımızla sektörümüzün yurt dışındaki liderliğine öncülük ediyoruz, etmeye devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

Bahaş Holding

Temelleri 29 yıl önce atılan Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır, babası Saim Bahadırın tecrübeleri ışığında büyüttükleri şirketlerin hedeflerine ulaşmada emin atımlarla yoluna devam ediyor. Abdüssamet Bahadır yaptığı açıklamada "İnşaat müteahhitliği ve gayrimenkul geliştirme konusunda deneyim sahibi olan Bahaş Holding, 28 yıldan beri ayrıca inşaat, taahhüt. sağlık, turizm, tarım ve hayvancılık, oyuncak, akaryakıt, satış ve pazarlama, proje yönetimi, savunma sanayi ve teknoloji gibi farklı alanlarda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çalışan Bahaş Holding, bu deneyimini dört farklı projeye taşıdı. Bundan sonra çıtayı daha yükseklere çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.