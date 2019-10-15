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Jet Fadıl, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ı da mağdur etmiş

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ın da, 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz tarafından mağdur edildiği ortaya çıktı.

15 Ekim 2019 Salı 16:34
Jet Fadıl, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ı da mağdur etmiş

İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın mağdurları arasında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile amcası Osman Kaan ve yengesi Nebahat Kaan'ın da yer aldığı ortaya çıktı.

Mağdurlar arasında MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da yer aldı. Hakkında önceki celselerde zorla getirme kararı verildiği belirtilen müşteki Abdurrahman Kaan, amcası iş insanı Osman Kaan ve amcasının eşi Nebahat Kaan duruşmada ifade verdi.

Şikayetçi oldular

Müşteki Abdurrahman Kaan, "Caprice Gold Bayrampaşa projesinden 18 adet devre mülk aldım. Toplam 750 bin TL para ödedim. Kira bedeli almadım. Tapularım verildi. Zararım giderilmedi. Şikayetçiyim. Davaya katılma talebim vardır" dedi. Osman Kaan ve Nebahat Kaan ise aynı projeden 1 milyon değerinde 30 adet devre mülk aldıklarını belirterek "Kira geliri almadık. Tapularımız verildi. Zararımız giderilmedi" diyerek Fadıl Akgündüz’den şikayetçi olduklarını söylediler.

Duruşmaya katılan diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirttiler.

Fadıl Akgündüz, yasağının kaldırılmasını istedi

Duruşmada söz alan sanık Fadıl Akgündüz, "Uluslararası bir yatırım, yüzde 80’ini yapmışız. Ülkenin bozuk ekonomik durumundan dolayı ve dövizin aşırı yükselmesinden kaynaklı bekleme sürecindeyiz. Projeyi tamamlamak için yeni yatırımcı aramaktayız. Bu hususta yurt dışı yatırımcılarla da görüşmek için yurt dışı yasağının kaldırılmasını istiyorum" dedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talebini reddetti. Duruşma, diğer mağdurların dinlenmesi için 28 Şubat'a bırakıldı.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa, 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015’de tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: DHA

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 16:34
  1. İstanbul
  2. Caprice Gold
  3. Caprice Maldivler
  4. Fadıl Akgündüz
  5. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

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