Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu oluyor
Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr canlı yayınında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin saat 21'de değerlendirmelerde bulunacak.
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Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr'nin konuğu oluyor. Saat 21'de başlayacak olan canlı yayında önemli konular ele alınacak.
İşte değerlendirilecek konular:
“Ojeli kadınlar” cenabet mi geziyor?
TBMM’de bugün yaşananlar
Koronavirüsle mücadelede hangi aşamadayız?
Kadınların örtünmesiyle D vitamini ilişkisi nedir?
Ramazan ayında neler yapmalıyız?
23 Nisan 1920’den 23 Nisan 2020’ye… Nereden nereye gelindi?
Daha fazla konu ve gündemle bu akşam saat: 21:00’da CANLI yayındayız.