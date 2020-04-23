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Gündem

Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu oluyor

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr canlı yayınında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin saat 21'de değerlendirmelerde bulunacak.

2020-04-23 19:59:00 - 2020-04-23 20:01:46
Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu oluyor

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Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr'nin konuğu oluyor. Saat 21'de başlayacak olan canlı yayında önemli konular ele alınacak.

İşte değerlendirilecek konular:

“Ojeli kadınlar” cenabet mi geziyor?

TBMM’de bugün yaşananlar

Koronavirüsle mücadelede hangi aşamadayız?

Kadınların örtünmesiyle D vitamini ilişkisi nedir?

Ramazan ayında neler yapmalıyız?

23 Nisan 1920’den 23 Nisan 2020’ye… Nereden nereye gelindi?

Daha fazla konu ve gündemle bu akşam saat: 21:00’da CANLI yayındayız.

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