Abdurrahman Akyüz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri listesi

Abdurrahman Akyüz’ün Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi olmasından sonra Abdurrahman Akyüz kimdir? Abdurrahman Akyüz kaç yaşında? Abdurrahman Akyüz nereli ve Abdurrahman Akyüz hangi görevlerde bulundu sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Abdurrahman Akyüz biyografisi

28 Şubat sürecinde yaşanan olayların ve acıların tanıklarından ve mağdurlarından biri olan 54. Hükümetin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan'ın yakın koruması ve Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Fatih Erbakan’ın öncülüğünde kurulan Yeniden Refah Partisi’nin Kurucular Kurulu Üyeleri arasında yer aldı.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üye isimleri

Partinin İçişleri Bakanlığına teslim edilen kurucular kurulu listesi 99 kişiden oluşuyor. Partinin kurucuları arasında Fatih Erbakan'ın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski bakanlardan Sacit Günbey, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Necmettin Erbakan'ın uzun süre yakın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatı Mehmet Ener de yer alıyor.

Sacit Günbey kimdir? Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri isimleri