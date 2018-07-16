Abdurrahim Karslı FETÖ diye örgüt yok dedi kim bu Adrurrahim Karslı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü etkinlikleri tüm yurtta gerçekleştirilirken Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, Twitter hesabından "Bana göre FETÖ diye bir örgüt yoktur" diyerek 250 şehidin kemiklerini sızlattı. Peki Abdurrahim Karslı kimdir?

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı'nın da aralarında bulunduğu 17 öğretim üyesi, Cumhuriyet Savcılığınca adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı. FETÖ'cü Abdurrahim Karslı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden KHK ile ihraç edilmişti.

Abdurrahim Karslı, 10 Aralık 1964 tarihinde Erzurum’un Horasan ilçesinin Yıldıran Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Erzurum Yavuz Selim Orta Okulu’nda, liseyi ise Pasinler’de okudu. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Dört yıllık lisans tahsilini 1984 tarihinde bitirdi. 1986 yılında Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2001 yılında doçent, 2010 yılında profesör oldu.