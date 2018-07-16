0553 313 94 23

Abdurrahim Karslı FETÖ diye örgüt yok dedi kim bu Adrurrahim Karslı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü etkinlikleri tüm yurtta gerçekleştirilirken Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, Twitter hesabından "Bana göre FETÖ diye bir örgüt yoktur" diyerek 250 şehidin kemiklerini sızlattı. Peki Abdurrahim Karslı kimdir?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:05
Abdurrahim Karslı FETÖ diye örgüt yok dedi kim bu Adrurrahim Karslı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü etkinlikleri tüm yurtta gerçekleştirilirken Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, Twitter hesabından "Bana göre FETÖ diye bir örgüt yoktur" diyerek 250 şehidin kemiklerini sızlattı. Peki Abdurrahim Karslı kimdir?

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı'nın da aralarında bulunduğu 17 öğretim üyesi, Cumhuriyet Savcılığınca adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı. FETÖ'cü Abdurrahim Karslı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden KHK ile ihraç edilmişti.

Abdurrahim Karslı, 10 Aralık 1964 tarihinde Erzurum’un Horasan ilçesinin Yıldıran Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Erzurum Yavuz Selim Orta Okulu’nda, liseyi ise Pasinler’de okudu. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Dört yıllık lisans tahsilini 1984 tarihinde bitirdi. 1986 yılında Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2001 yılında doçent, 2010 yılında profesör oldu.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:05
  1. Kars
  2. İstanbul
  3. Erzurum
  4. abdurrahim karslı kimdir
  5. fetö abdurrahim karslı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu mu?
    1. Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli..
    2. Sütlaç tarifi
    3. Ağız kokusunu gideren çay tarifi
    4. Afrika'da etkili olan yağış can aldı:..
    5. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    6. Limonlu buzlu çay nasıl yapılır?
    7. Operasyonun yapılacağı cemaat..
    8. Danıştay üyeliğine seçilen Abdurrahman..
    9. İngiltere'den flaş Rusya açıklaması
    10. Pirinç örgü nasıl yapılır?
    11. Tayyibe Kaycıoğlu kimdir?
    12. Mısır unu nasıl yapılır?
    13. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon:..
    14. Deri koltuk temizlerken bunlara dikkat..
    15. Şaziye Fırat Civelek kimdir? Danıştay..
    16. Kriz giderek büyüyor! Listeye..
    17. Brokoli nasıl pişirilir?
    18. Ağızdan su gelmesi nedenleri nelerdir?
    19. Vişne reçel nasıl yapılır?
    20. Ronaldo Juventus'a imzayı attı
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu
    İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı