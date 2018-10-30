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Albayrak: Derbiden önce kurban kestireceğim

Kulübü sakatlıklarla boğuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi öncesi kurban kestireceğini söyledi.

30 Ekim 2018 Salı 09:03
Albayrak: Derbiden önce kurban kestireceğim

Galatasaray'da derbi öncesi tam 8 sakat futbolcu bulunuyor. Emre Akbaba, Onyekuru, Fernando, Feghouli, Serdar Aziz, Nagatomo, Eren Derdiyok ve Belhanda'nın derbide forma giyip giymeyecekleri henüz netlik kazanmadı.

“Bu kadar şanssızlık görmedim”

Malatya dönüşü Fatih Terim ile dertleşen Abdurrahim Albayrak, “Ben yönetici olarak bu kadar şanssızlık görmedim. Sen hocam?” diye sordu. Terim de, “Ben de hoca olarak bu kadar sakatlığa şahit olmamıştım” yanıtını verdi.

“Sakat vermeden maç bitiremiyoruz”

Nazara inandığını söyleyen Albayrak, “Sakat vermeden maç bitiremiyoruz. Fatih Hoca'nın kızı Buse trafik kazası yaptı, kardeşim acil servise kaldırıldı. Fener derbisi öncesinde Florya'da kurban kestireceğim” dedi.

Albayrak, derbi için perşembe gecesi takımla kampa girecek.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 09:03
  1. Malatya
  2. Emre Akbaba
  3. Onyekuru
  4. Fernando
  5. Feghouli
  6. Serdar Aziz
  7. Nagatomo
  8. Eren Derdiyok
  9. Belhanda
  10. Abdurrahim Albayrak

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  • Şeref KazanŞeref Kazan24 dk önce
    Başında Fatih terim gibi .... varsa o takım iflah olmaz
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