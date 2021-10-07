Abdulrazak Gurnah kimdir? 2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Abdulrazak Gurnah nereli?

Abdulrazak Gurnah kimdir? Doğu Afrika açıklarındaki Zanzibar adasında doğanAbdulrazak Gurnah, 1968'de İngiltere'ye öğrenci olarak gitti. 1980'den 1982'ye kadar Gurnah Nijerya'daki Bayero Üniversitesi Kano'da ders verdi. Daha sonra 1982'de doktora derecesini aldığı Kent Üniversitesi'ne geçti. Şu anda orada İngilizce Bölümü'nde Profesör ve Lisansüstü Eğitim Direktörüdür. Başlıca akademik ilgi alanı, sömürgecilik sonrası yazı ve özellikle Afrika, Karayipler ve Hindistan ile ilgili oldukları için sömürgecilikle ilgili söylemlerdir.

Afrika Yazısı Üzerine Denemeler'in iki cildinin editörlüğünü yaptı, VS Naipaul, Salman Rushdie ve Zoë Wicomb dahil olmak üzere bir dizi çağdaş sömürge sonrası yazar hakkında makaleler yayınladı. O editörüdür Salman Rüşdi A Companion (Cambridge University Press, 2007). Gurnah, Rushdie, Naipaul, GV Desani , Anthony Burgess , Joseph Conrad , George Lamming ve Jamaica Kincaid'in yazıları üzerine araştırma projelerini denetledi.

Abdulrazak Gurnah romanları

Ayrılış Hafızası ( 1987 )

Hacılar Yolu ( 1988 )

Dottie ( 1990 )

cennet ( 1994 )

Hayran Sessizlik ( 1996 )

Deniz kenarında ( 2001 )

firar ( 2005 )

Son Hediye ( 2011 )

Çakıl Kalp ( 2017 )

Ölümden Sonra (2020)

Kısa hikayeler

Annem Afrika'da Bir Çiftlikte Yaşardı (2006)