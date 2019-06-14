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Abdulmehdi ve Pompeo İran gerilimini görüştü

14 Haziran 2019 Cuma 17:11
Abdulmehdi ve Pompeo İran gerilimini görüştü

İSTANBUL (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD ve İran arasındaki gerilimi ele aldığı belirtildi.

Irak Başbakanlık ofisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Abdulmehdi ve Pompeo'nun iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, son dönemlerde ABD ve İran arasında meydana gelen gerilim üzerine görüş alış verişinde bulundukları ifade edildi.

Arap ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini çeşitlendirmesi, büyüyen rolü ve konumu vesilesiyle Irak'ı öven Pompeo, Washington ve Bağdat yönetimleri arasında terörle mücadele konusunda iş birliğinin devam edeceğini aktardı.

Öte yandan Başbakan Abdulmehdi de, mevcut krize yönelik ülkesinin tutumuna değinerek, tüm çabalarının Irak'ın, halkının ve bölge ülkelerinin çıkarlarıyla istikrarını korumaya yönelik olduğunu kaydetti.

Umman Körfezi'nde dün iki büyük petrol tankerinde patlama olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na götürülmüştü.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu. Tankerlerden birinin Japonya, diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.

Saldırılar, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiği sırada yapılmıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de yaptığı açıklamada, tankerlerin saldırıya uğramasından endişe duyduklarını ifade ederek, bölge ülkelerine "istikrarsızlıktan faydalanan çevrelerin oyununa gelmemeleri" uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:11
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