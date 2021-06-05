Abdülmecid Tebbun, 17 Aralık 2019 tarihinden itibaren Cezayir'in 8. Cumhurbaşkanı olarak görevde yer alıyor.

Cezayirli siyasetçi Tebbun, eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika ve eski Devlet Başkanı Abdülkadir bin Salih'in iktidarını devraldı. Daha öncesinde Tebbun, Mayıs 2017'den Ağustos 2017'ye kadar Cezayir’in Başbakanlığı görevindeydi. 2001-2002 yılları arasında Konut Bakanı, 2012-2017 yılları arasında ise yine Konut Bakanı olarak görev aldı.

Abdülmecid Tebbun kimdir?

17 Kasım 1945 tarihinde Cezayir’in Mecheria kentinde doğan Abdülmecid Tebbun, 1965 yılında Ulusal Yönetim Okulu'nu bitirdi.

1991'den 1992'ye kadar Yerel Yönetim için Bakan Delegeliği yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika başkanlığındaki hükümette 1999'dan 2000 yılına kadar İletişim ve Kültür Bakanlığı görevini üstlendi. 2000'den 2001 yılına kadar Cezayir Yerel Topluluklardan Sorumlu Bakan Temsilciliğini yaptı.

2001-2002 arasında Konut ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Abdülmecid Tebbun, 10 yıl sonra, 2012'de Başbakan Abdelmalek sellal hükümetinde Konut Bakanlığı görevine geri getirildi.

Tebbun, Mayıs 2017'de yapılan parlamento seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Buteflika tarafından 24 Mayıs 2017'de Başbakanlık görevine getirildi. Başkanlığındaki yeni hükûmet 25 Mayıs tarihinde göreve başladı. 15 Ağustos 2017 tarihinde görevi bıraktı.

Abdülmecid Tebbun, 2019 Cezayir cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların %58'ini alarak iki ana partiden (Ulusal Kurtuluş Cephesi (Cezayir) ve Demokratik Ulusal Ralli) adaylara karşı cumhurbaşkanı olarak seçildi. Tebbun,19 Aralık 2019 tarihinde göreve başladı. Abdülmecid Tebbun, Cezayir Cumhurbaşkanı olarak görevine devam ediyor.