  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Resmen bildiri yayımladılar: Türkiye bölgeye müdahale etsin!

Türkiye'nin doğal gaz keşfi CHP'de hazımsızlık yaptı! Veli Ağbaba'dan rezerv eleştirisi

Alman DW Türkçe'nin yeni doğal gaz keşif hazımsızlığı

Barda-pavyonda göremedikleri Necati Şaşmaz'ı böyle hedef aldılar! 'Kendini Mehdi sanıyor'

Destici'den sert tepki: Bırakın ona 'Başkanım' demeyi, toplantısına bile katılmadım!

Yeni doğal gaz keşfinin maddi değeri ne kadar?

Sedat Peker'e bir şok daha!

Yeni keşfedilen doğal gaz rezervi Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak? Bakan Dönmez açıkladı

Fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet...Yatılı kilise okullarına ait 15 ton belge arşivini imha ettiler

Twitter’ın sansürlediği Nijerya Devlet Başkanı Buhari’den flaş karar: Faaliyetleri askıya alındı!
“ABD bunu kabullenmeli”
Cep telefonu kullananları ilgilendiren haber: Bu hizmet artık ücretsiz
Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj
İstanbul'da uygulanan aşı sayısı 5 milyonu aştı
Biyografi Abdülmecid Tebbun kimdir?
Biyografi

Abdülmecid Tebbun kimdir?

Abdülmecid Tebbun’un hangi ülkenin Cumhurbaşkanı olduğu ve kim olduğu merak ediliyor. Abdülmecid Tebbun kimdir, nerelidir? Abdülmecid Tebbun hangi ülkenin Cumhurbaşkanı?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 13:21:00 -
Abdülmecid Tebbun kimdir?

Abdülmecid Tebbun, 17 Aralık 2019 tarihinden itibaren Cezayir'in 8. Cumhurbaşkanı olarak görevde yer alıyor.

Cezayirli siyasetçi Tebbun, eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika ve eski Devlet Başkanı Abdülkadir bin Salih'in iktidarını devraldı. Daha öncesinde Tebbun, Mayıs 2017'den Ağustos 2017'ye kadar Cezayir’in Başbakanlığı görevindeydi. 2001-2002 yılları arasında Konut Bakanı, 2012-2017 yılları arasında ise yine Konut Bakanı olarak görev aldı.

Abdülmecid Tebbun kimdir? 

17 Kasım 1945 tarihinde Cezayir’in Mecheria kentinde doğan Abdülmecid Tebbun, 1965 yılında Ulusal Yönetim Okulu'nu bitirdi.

1991'den 1992'ye kadar Yerel Yönetim için Bakan Delegeliği yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika başkanlığındaki hükümette 1999'dan 2000 yılına kadar İletişim ve Kültür Bakanlığı görevini üstlendi. 2000'den 2001 yılına kadar Cezayir Yerel Topluluklardan Sorumlu Bakan Temsilciliğini yaptı.

2001-2002 arasında Konut ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Abdülmecid Tebbun, 10 yıl sonra, 2012'de Başbakan Abdelmalek sellal hükümetinde Konut Bakanlığı görevine geri getirildi.

Tebbun, Mayıs 2017'de yapılan parlamento seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Buteflika tarafından 24 Mayıs 2017'de Başbakanlık görevine getirildi. Başkanlığındaki yeni hükûmet 25 Mayıs tarihinde göreve başladı. 15 Ağustos 2017 tarihinde görevi bıraktı.

Abdülmecid Tebbun, 2019 Cezayir cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların %58'ini alarak iki ana partiden (Ulusal Kurtuluş Cephesi (Cezayir) ve Demokratik Ulusal Ralli) adaylara karşı cumhurbaşkanı olarak seçildi. Tebbun,19 Aralık 2019 tarihinde göreve başladı. Abdülmecid Tebbun, Cezayir Cumhurbaşkanı olarak görevine devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay