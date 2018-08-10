Abdüllatif Şener'den skandal dolar paylaşımı
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener kur artışına ilişkin sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Kendi partililerinin bile takmadığı Şener'in saçma sözleri büyük tepki çekti. Şener, ülkede demokratik bir iktidar olmadığını ve hükümetin ekonomik kriz çıkarmaya çalıştığını ileri sürdü. Yapılan paylaşıma vatandaşlar sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.10 Ağustos 2018 Cuma 18:16
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yaşanan kur artışına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan büyük tepki toplayan yorumlarda bulundu.
Şener paylaşımında, "Demokratik bir iktidar, ekonomik kriz istemez. Çünkü kriz, iktidarının da sonu demektir. Peki! Ya bir diktatör? “İyi bir kriz çıksın, piyasa çöksün, kimsede para kalmasın, siyasi güç paranın da tek sahibi olsun” demez değil mi? Zinhar, diyemez! Ama zinhar, düşünmez sanmayın!" dedi.
SKANDAL PAYLAŞIM BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Şener'in paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki ile karşılandı.
İşte o tepkilerden bazıları:
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