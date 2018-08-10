Abdüllatif Şener'den skandal dolar paylaşımı

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yaşanan kur artışına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan büyük tepki toplayan yorumlarda bulundu.

Şener paylaşımında, "Demokratik bir iktidar, ekonomik kriz istemez. Çünkü kriz, iktidarının da sonu demektir. Peki! Ya bir diktatör? “İyi bir kriz çıksın, piyasa çöksün, kimsede para kalmasın, siyasi güç paranın da tek sahibi olsun” demez değil mi? Zinhar, diyemez! Ama zinhar, düşünmez sanmayın!" dedi.

SKANDAL PAYLAŞIM BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Şener'in paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki ile karşılandı.

İşte o tepkilerden bazıları: