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Abdüllatif Şener'den skandal dolar paylaşımı

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener kur artışına ilişkin sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Kendi partililerinin bile takmadığı Şener'in saçma sözleri büyük tepki çekti. Şener, ülkede demokratik bir iktidar olmadığını ve hükümetin ekonomik kriz çıkarmaya çalıştığını ileri sürdü. Yapılan paylaşıma vatandaşlar sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:16
Abdüllatif Şener'den skandal dolar paylaşımı

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yaşanan kur artışına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan büyük tepki toplayan yorumlarda bulundu.

Şener paylaşımında, "Demokratik bir iktidar, ekonomik kriz istemez. Çünkü kriz, iktidarının da sonu demektir. Peki! Ya bir diktatör? “İyi bir kriz çıksın, piyasa çöksün, kimsede para kalmasın, siyasi güç paranın da tek sahibi olsun” demez değil mi? Zinhar, diyemez! Ama zinhar, düşünmez sanmayın!" dedi.

SKANDAL PAYLAŞIM BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Şener'in paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki ile karşılandı.

İşte o tepkilerden bazıları:

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 18:16
  1. Konya
  2. Abdüllatif Şener
  3. CHP

YORUM YAZ

  • Sivaslı çerkezoğluSivaslı çerkezoğlu1 sa önce
    Ulan müsvedde sakın ha sakın her hangi bir yerde Çerkez olduğunu dile getirme. Bir Çerkez olarak senden iğreniyor ve nefret ediyorum. Senin şeceren bozuktur kesinlikle soyunda bir bozukluk, soysuzluk bulunmaktadır. Araştırsan dedeleri ni babalarını bulabilir cibilliyetini öğrenebilirsin. Sakın ha sakın Çerkezim diyerek dolaşma. Sakın.
  • erdemerdem51 dk önce
    refahyol hükümetinde maliye bakanıydı. ekonomiyi iyi biliyor ve erdoğanı iyi tanıyor ne söylediyse çıktı... doğru konuşuor.
  • m.turkm.turk1 sa önce
    Şu adamı kaale alıp haberleştirmişsiniz...
  • KomünistKomünist57 dk önce
    Chp ve vekilleri olmasa hükümet dolar krizini neyle örtecek merak ediyorum, kime ne muhalefetin dediğinden dolar kullanan vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlara çare mi bu yazdığınız
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