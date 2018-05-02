Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Abdüllatif Şener'den 'aday benim' gülüşü

Abdüllatif Şener, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirecek yorumlarda bulundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:58

24 Haziran'da yapılacak seçimler için cumhurbaşkanlığı adayını açıklamayan CHP, parti içerisinde de karışıklığa neden oldu.

CHP'NİN ADAY BORSASI

Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşenisimleri adaylık için öne çıkarken, Abdüllatif Şener'in adaylığı da gündeme geldi.

Ekonomi konusunda bir geçmişe sahip olan Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday profiline uyuyor.

"ÜZERİNE DÜŞÜNMEK LAZIM"

Halk TV canlı yayınına konuk olan Abdüllatif Şener de bu iddiaları güçlendiren açıklamalarda bulundu.

Lale Özan Arslan'ın konuğu olan Şener, "Sizce aday olduğu zaman Sayın Erdoğan'ı çıldırtacak kişi kim olabilir?" şeklinde skandal bir soru sordu.

Arslan ise "Bir dönem birlikte hareket ettiği biri olabilir mi?" dedi.

Bu sözler üzerine gülümseyen Abdüllatif Şener, "Belki... Üzerine düşünmek lazım" diyerek adaylık konusundaki iddiaları doğruladı.

CUMA GÜNÜNÜ BEKLEYİN

Abdüllatif Şener, daha sonra katıldığı başka bir yayında; adaylık konusunda olumlu gelişmelerin olduğunu şimdilik bir açıklama yapmayacağını söyledi.

ŞENER'İN ADAYLIĞI BİZİ DEĞİL CHP'Yİ ÇILDIRTIR

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen Abdüllatif Şener’’e ilişkin açıklamasında, “Bu bizi değil CHP’lileri çıldırtır” dedi.

Mustafa Elitaş'tan bomba yorum: Abdüllatif Şener CHP'yi çıldırtır

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:58
  1. Abdüllatif şener
  2. ilhan kesici
  3. muharrem ince
  4. yılmaz büyükerşen
  5. 24 haziran

YORUM YAZ

  • haydahayda6 dk önce
    hain gülüşü......
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP'den Perinçek'e ittifak telefonu: Sizi almayacağız
  1. CHP'den Perinçek'e ittifak telefonu:..
  2. TSK açıkladı: İmha edildiler!
  3. Gençlik hevesi sigaraya kanmayın!
  4. Rahat bir yolculuk için bunları yapın
  5. Modern hayatta kadına bakış ve..
  6. Ünlü yapıt hava kirliliği tehdidi..
  7. Polislerden helal olsun dedirtecek..
  8. İşte emekli ikramiyesinde merak..
  9. Konya'daki soygunun nedeni şoke etti!
  10. Abdüllatif Şener'den 'aday benim' gülüşü
  11. Erdoğan uyarmıştı! PKK yandaşları..
  12. "Tolga Örnek: Fatih Altaylı babamın ve..
  13. DAEŞ'in sözde emiri Sakarya'da..
  14. Validen köyüne dönen Sivaslılara müjde!
  15. Ahmet Hakan'ı şok eden soru: Bu kadar..
  16. Sapık İlahiyatçı provokasyonlarına..
  17. Tahkim Kurulu olaylı derbi hakkındaki..
  18. Türkiye bu olayı konuşuyor!..
  19. Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı..
  20. Boğulduğu iddia edilen kişiden şok..
Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması
HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması
Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
Abdüllatif Şener'den skandal sözler
Abdüllatif Şener'den skandal sözler