Fatih Altaylı Abdüllatif Şener'i cilaladı

Fatih Altaylı kaleme aldığı “Gül olabilecekti ise Şener bin kere olur!” başlıklı yazısında, AK Parti’den ayrıldıktan sonra parti kuran ancak büyük hüsran yaşan Abdüllatif Şener’in CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyl4edi. Şener, “Abdüllatif Şener asla kıvırmamış, asla kırıtmamış bir adamdır.” sözleriyle de Şener’i cilaladı.

İŞTE ALTAYLI’NIN YAZISINDAKİ İLGİLİ BÖLÜM:

ADAYI açıklamasına bir gün kala CHP’de ibrenin Abdüllatif Şener’e döndüğü söyleniyor sağda solda.

Geçen hafta verdiğim “CHP’nin aday adayı listesi”nde 5. sırada yer alıyordu Abdüllatif Şener.

Elbette ki itirazlar olacaktır bu isme de ama bence Abdüllatif Şener, Abdullah Gül’ü aday olarak kabul etmeye hazır olmaktan çok daha doğru ve düzgün bir iştir.

Abdüllatif Şener asla ama asla bir Abdullah Gül değildir.

Abdüllatif Şener, 2007 yılında AK Parti’yle “vedalaşmış”, asla kıvırmamış, asla kırıtmamış bir adamdır.

Olan bitenden rahatsızlığını saklamaktansa söylemeyi tercih etmiş, Boğaz sırtlarındaki villasında oturup “rahatsızlığına” Boğaz’ın manzarasıyla“deva” aramaktansa akademisyenliğe dönmeyi tercih etmiş, haklı veya haksız eleştirilerini yapmaktan asla kaçınmamış, her ortamda bunları dile getirmekten çekinmemiş, çağrıldığı her televizyon programında eleştirilerini yapmaktan korkmamış, çevresini FETÖ’cülere sardırmamış, damatzede olmamış, “kişilikli” bir adamdır.

Kişiliğini beğenebilirsiniz veya beğenmeyebilirsiniz.

Söylediklerine katılabilirsiniz veya katılmazsınız.

Ama “Kişiliksiz” diyemezsiniz.

Üstelik de “Hepiniz toplanıp bana gelin, ben de bir karar vereyim”deme hadsizliği içinde olmamıştır.