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Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu!

24 Haziran seçimlerinde CHP'den aday olarak Konya Milletvekili seçilen Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu.

29 Haziran 2018 Cuma 22:45
Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu!

AK Parti'nin kurucularından olan ve CHP'den 24 Haziran seçimlerinde aday olarak Konya'dan Milletvekili seçilen Abdülatif Şener AK Parti ve başkanlık sistemi hakkında konuştu. Abdüllatif Şener"Parlamento bu dönemde tekrar demokratik sisteme dönüş için direnişin merkezi olacaktır" dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdülatif Şener, Meclise gelerek kayıt yaptırdı. İlk milletvekilliğinin 1991 yılında olduğunu hatırlatan Şener, 4 dönem 16 yıl milletvekili olarak kaldığını anımsattı. Şener şöyle konuştu:

"11 sene sonra Konya milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Meclise geldim. Parlamento'nun yetkileri sınırlandırılmıştır. Daha önceki demokratik parlamenter sisteme göre hükümet Meclisin içinden çıkardı. Şimdi ise Cumhurbaşkanı tek başına hükümeti kuracak.

"MECLİS TÜM GÜCÜNÜ KAYBETTİ"

Artık Başbakan, Bakanlar Kurulu yok. Meclis güvenoyu vermeyeceği gibi, Bakanları düşüremeyecektir. Güvensizlik oyu da veremeyecektir. Meclis, hükümet üzerindeki gücünü tamamıyla kaybetmiş durumdadır. Dünyanın bütün demokratik ülkelerinde Parlamento yasa yapma konusunda şeriksizdir, yani ortaksızdır.

"PARLAMENTO DİRENİŞİN MERKEZİ OLACAK"

Mutlak suretle yasaları Parlamento yapar. Yeni sistemde Parlamento yasama yetkisine de Cumhurbaşkanı'nı ortak etmiştir. Parlamento bu dönemde tekrar demokratik sisteme dönüş için direnişin merkezi olacaktır. Anlamı daha da derinleşmiş, güçlenmiştir. Onun için Meclis'te olmak gerekiyordu. O anlayış doğrultusunda Meclis'te olmayı arzu ettim."

DHA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 22:45
  1. Konya
  2. AK Parti
  3. Abdülatif Şener
  4. CHP

YORUM YAZ

  • Mehmet HalebliogluMehmet Haleblioglu54 dk önce
    Allah seni ıslah etsin.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Hadi ordan
  • kalelikaleli1 sa önce
    muhatap alıp yoruma gerek yok.
  • LütfiLütfi1 sa önce
    CHP de Tam hizip olur.Bakarsı kk ya da rakip olmasın sakın.
  • CcC CcC 1 sa önce
    Sen nezaman adam oldun
  • BOYKOTT CHDPKKBOYKOTT CHDPKK1 sa önce
    Naaaber satilmis..meydan okuyorsun öylemi???HAYIR milleti güldürüyorsun..hehe..parlementer sistemi getirecekmis..hehe..sizleri görünce hemen aklima "sümük" geliyor..hehe..afiyet olsun!!!
  • Durali bozDurali boz1 sa önce
    La sen iki senedir uyuyormuydun yakında ordan da kovarlar denge önemli
  • abidin kayaabidin kaya1 sa önce
    buda kendini nimetten sayıyor küçük enişte.
  • Vedat arslanVedat arslan1 sa önce
    Milletin seçtiğine sen kimsin ki güvenoyu vereceksi.
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