Abdullah Tancan kimdir? Abdullah Tancan'ın yeni görevi ne oldu?

Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız, Enerji Bakan Yardımcısı oldu. Peki Abdullah Tancan kimdir? Nerelidir? Abdullah Tancan hangi kurumlarda görev aldı?

1966 yılında Gaziantep’te doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Gaziantep’te tamamladım. Üniversite tahsilimi İzmir’de 9 Eylül Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra tekrar Gaziantep’e gelip, 1988 yılından itibaren Gaziantep PTT Başmüdürlüğünde Mühendis, Şahinbey Telefon Müdür Yardımcısı ve Şehitkamil Telefon Müdürü olarak görev yaptım. 1997 yılından itibaren TEDAŞ Gaziantep Müessese Müdürlüğü’nde Planlama Etüt ve Proje, Müşteriler, Müessese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundum. Gaziantep’teki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında faaliyetlerde bulundum.

2004 yılından itibaren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde Genel Müdür Yardımcısı, TEDAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekeleri Rehabilitasyon Projesi Uygulama Birim Başkanı ünvanıyla çalıştıktan sonra 2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Kurul Üyesi olarak atandım ve 2016 Ocak ayına kadar bu görevime devam ettim. 2016 yılı Ocak ayından sonra T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandım. Tüm bürokrasi hayatımda, millete efendilik yerine hizmet etmeyi en büyük mutluluk görerek, gerek Gaziantep gerekse tüm ülkemize faydalı olabilmek için bana layık görülen tüm görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum.