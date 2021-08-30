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Biyografi Abdullah Öztürk kimdir? Abdullah Öztürk nereli? Abdullah Öztürk kaç yaşında?
Biyografi

Abdullah Öztürk kimdir? Abdullah Öztürk nereli? Abdullah Öztürk kaç yaşında?

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Tokyo 2020 müsabakalarında masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk, altın madalya kazandı. Peki Abdullah Öztürk kimdir? Abdullah Öztürk nereli? Abdullah Öztürk kaç yaşında? Abdullah Öztürk hangi takımda? Abdullah Öztürk başarıları…

Yeniakit Publisher
2021-08-30 11:51:00 - 2021-08-30 11:51:35
Abdullah Öztürk kimdir? Abdullah Öztürk nereli? Abdullah Öztürk kaç yaşında?

Abdullah Öztürk kimdir? 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Abdullah Öztürk, üst üste ikinci kez Paralimpik Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Abdullah Öztürk kimdir?

Abdullah Öztürk 1 Ekim 1989 tarihinde Trabzon’da doğdu. Türk 4.klas para masa tenisi oyuncusudur. Trabzon’da doğuştan kas erimesi hastalığıyla doğan sporcu, köyde eğitim imkânlarının azlığı nedeniyle 8 yaşında Ankara’ya taşındı. Arkadaşlarının teşvikiyle önce tekerlekli sandalye basketbolu oynamaya başladı ve Ümit Millî Takım’a yükseldi. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun ‘yerinde spor’ projesinde antrenörü İlhami Kılınçkaya tarafından 2007 yılında masa tenisine başlatılan millî sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etti. Spor sayesinde kas erimesi hastalığındaki ilerlemeyi durdurdu. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu "antrenörlük" bölümü mezunudur. Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde engellilere özel TOHM merkezinde antrenör kadrosunda çalışmaktadır.

2012 Paralimpik Yaz Oyunları'da Türkiye'yi temsil etti. 2014'te Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'da Ali Öztürk ve Nesim Turan ile birlikte takımda gümüş madalya kazandı. 2016 Paralimpik Yaz Oyunları'nda para masa tenisi tekerlekli sandalye 4.Klas erkeklerde Fransız rakibi Maxime Thomas’ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Altın madalya mücadelesinde Çinli Guo ile karşılaşan Abdullah, rakibini 3-1 yenerek şampiyonluğa uzandı. Ali Öztürk ile birlikte 4-5.Klas takım müsabakalarında 3.lük maçında Çinli Xingyuan Guo-Ningning Cao'yu yenerek bronz madalya kazandı.

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