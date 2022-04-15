Lokman Çağrıcı’nın Bağcılar Belediye başkanlığından istifa etmesinin ardından Bağcılar Belediye Başkanı kim olacak? sorusu bir hayli merak ediiyordu. Bağcılar Belediye Meclisi yaptığı seçimde Bağcılar yeni belediye başkanını belirledi. Buna göre, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu. Peki Abdullah Özdemir kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir nereli?

Abdullah Özdemir 37, İYİ Parti'nin adayı Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı. Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ardından belediye başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı. Önceki başkan Lokman Çağırıcı, Abdullah Özdemir'e görevi devretti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık sorunlarını neden göstererek görevinden ayrılmıştı.

Abdullah Özdemir kimdir?

25.12.1983 tarihinde Kastamonu İnebolu doğumlu olan Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği bölümünü (Yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesinde de Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kollarında Başladı, 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi. Bu süre içerisinde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve halen Ak Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görev almaktadır. Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. İnşaat sektöründe Proje, Yapı Denetim, İnşaat Malzemeleri satışı , Mobilya ve Müteahhitlik hizmetleri veren şirketleri bulunan Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.