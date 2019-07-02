Bebek katili Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme
Terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatları, müvekkilleri ile görüşmek için başvuru yaptı.02 Temmuz 2019 Salı 17:14
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.
İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Öcalan’ın avukatları Nevroz Uysal, Faik Özgür Erol, Cengiz Yürekli ve Mazlum Dinç, müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı.
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