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Bebek katili Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme

Terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatları, müvekkilleri ile görüşmek için başvuru yaptı.

02 Temmuz 2019 Salı 17:14
Bebek katili Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Öcalan’ın avukatları Nevroz Uysal, Faik Özgür Erol, Cengiz Yürekli ve Mazlum Dinç, müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:14
  1. Abdullah Öcalan
  2. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Nevroz Uysal
  4. Faik Özgür Erol
  5. Cengiz Yürekli
  6. Mazlum Dinç

YORUM YAZ

  • Rasim DUMANRasim DUMAN16 dk önce
    Teroristbasi Abdullah OCALAN'in aciklamalari, Kandil ve HDP tarafinda tepkiye ve HDP/PKK tabaninda bolunmeye sebep oluyor. Bu bizim acimizdan gayet olumlu ve tesvik edilmesi gereken bir gelisme. Amma tuhaf olan su ki, bu aciklamalarin yayinlanmasi, bizim cenahta da tepkiye sebep oluyor... Ah "feraset" nerelerdesin...?!

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