Bebek katili Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme Terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatları, müvekkilleri ile görüşmek için başvuru yaptı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Öcalan’ın avukatları Nevroz Uysal, Faik Özgür Erol, Cengiz Yürekli ve Mazlum Dinç, müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı.

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