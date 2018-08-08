Abdullah Öcalan idam mı edilecek? Son dakika idam gelişmesi

Vatandaşlar idamın tekrar geri getirilmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam Meclis'ten çıktığında önüme gelirse onaylarım diyor. MHP idamı istiyor. İdam konusunda ise ilk somut adımı BBP atıyor. BBP eylülde idamın geri getirilmesi için Meclis'e teklif verecek. BBP milletvekili ve Genel Başkan Mustafa Destici bebek katili Abdullah Öcalan'ın idam edilmesinde bir engelin olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sonrası her ortamda idam önüme gelsin onaylarım diyor. Yüksekova’da terör saldırısında şehit olana Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nın katledilmesinden sonra idam bir kez daha gündeme geldi. AK Parti Ankara listelerinden Meclis’e giren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclise sunacağız” müjdesini verdi. FETÖ darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerinde gerekse de cenaze törenlerinde idamın geri getirilmesi hep dile getiriliyor. Yüksekova’da astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi idam konusunda bardağı taşıran son damla oldu.

BBP'DEN İDAM TEKLİFİ

İdam konusunda ilk adım atılıyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesini istediklerini belirterek, "BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclise sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz." dedi. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan BBP lideri Mustafa Destici, idam cezasının yeniden hukuk sisteminde yer almasına ilişkin açıklamasının, temsil ettiği insanların duygularına olan duyarlılığından kaynaklandığını söyledi. İdamla ilgili tekliflerini Meclis'e getireceklerini ve dört siyasi parti grubundan destek isteyeceklerini söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Öcalan ya da benzer hükümlülerin idamının önünde engel yok" dedi.