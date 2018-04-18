Çarpıcı yorum: "Abdullah Gül'ün ölmüş olması lazım"

Erken seçim ülke gündemine bomba gibi düştü. Ekranların bir numaralı konusu erken seçim oldu. Gazeteci Fatih Altaylı sunuculuğunu yaptığı programda Abdullah Gül'ün CHP'den aday olabileceği tartışmaları üzerine buna katılmadığını belirterek "Abdullah Gül'ün CHP'den aday olması için ölmüş olması lazım" dedi.