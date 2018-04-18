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Çarpıcı yorum: "Abdullah Gül'ün ölmüş olması lazım"

Erken seçim ülke gündemine bomba gibi düştü. Ekranların bir numaralı konusu erken seçim oldu. Fatih Altaylı kendi programında "Abdullah Gül'ün CHP'den aday olması için ölmüş olması lazım" dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 22:25
Çarpıcı yorum: "Abdullah Gül'ün ölmüş olması lazım"

Erken seçim ülke gündemine bomba gibi düştü. Ekranların bir numaralı konusu erken seçim oldu. Gazeteci Fatih Altaylı sunuculuğunu yaptığı programda Abdullah Gül'ün CHP'den aday olabileceği tartışmaları üzerine buna katılmadığını belirterek "Abdullah Gül'ün CHP'den aday olması için ölmüş olması lazım" dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 22:25
  1. Abdullah Gül
  2. Fatih Altaylı

YORUM YAZ

  • AdemAdem1 sa önce
    Hadi be.!ÖNCE ADAM OLMASI LÂZIM ADAM....
  • İhsan Gençİhsan Genç2 sa önce
    Yalaka konuşmuş yani yine. Her devrin adamı, rüzgar gülü Fatih Altaylı. Vaktiyle tesettürlülere fahişe diyen p.ç yani. Siz de bu pi.in adını ağzınıza alıyor, haber yapıyorsunuz....
  • TurgutTurgut3 sa önce
    Gul kadar sinsi ve cikarci bir kisilik daha bu ulkeye simdiye kadar gelmedi. Disisleri bakani olunca ilk isi esiyle ilgili avrupa insan haklari mahkemesindeki basortu davasini geri cekmek oldu.. peki diger basortulu kardeslerimizin hakki ne olacakti.. Erdogan yigit Erdogan... Eger bu ulkede bir ekonomik kriz cikarsada bu Erdoganin beceriksizliginden degildir, bu kriz icerde ve disardaki hainlerin isbirligindedir.. Ayrica akp icindeki gizli hainleri de yabana atmamak lazim.. Dogru duvar Erdogan yikilmaz, Ama o hainlerin ozellikle Erdoganin sirtinda bir kene gibi gecinen akp lilerin hali cok kotu olacak...
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