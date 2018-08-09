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Sedat Caner kimdir? Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner tutuklandı mı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görevi süresince doktorluğunu yapanDoç. Dr. Sedat Caner tutuklandı. Peki Sedat Caner kimdir?

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:58
Sedat Caner kimdir? Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner tutuklandı mı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görevi süresince doktorluğunu yapan Sedat Caner tutuklandı. Peki Sedat Caner kimdir?

1978 Ankara doğumlu olan Doç. Dr. Sedat Caner,  1996-2003 Yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimimi tamamladı. Ardından Ankara Numune EAH’de İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimimi tamamladı. 2009-2010 yılları arasında Ankara Yüksek İhtisas EAH’de Gastroentroloji Yan Dal Eğitimi aldı. Ancak Sedat Caner, çalışmalarını Endokrinoloji alanında devam ettirmek istediğinden dolayı 2010-2013 yılları arasında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji Yan dal Eğitimini de tamamladı. Hacettepe Üniversitesinde Endokrinoloji Uzmanı olarak zorunlu hizmetini tamamladı.

Ardından Yardımcı Doçent Doktor olarak Ankara Gazi Üniversitesinde çalışmaya başladı.  Gazi Üniversitesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doçentlik ünvanı aldıktan sonra Amerikaya gitti. University of Alabama at Birminghamda bir yıl İPSC (induced Pluropotent Stem Cell )  yöntemi ve İslet Cell Transplantation (Adacık Hücre Trans) yöntemi üzerinde çalışmalarda bulundu. Ardından İstanbula dönüş yaptım. Kısa bir süre Koşuyolu EAH de Endokrinoloji Doçenti olarak çalıştıktan sonra Özel Hisar İntercontinental Hastanesinde çalışmalara devam etti. Kasım 2016 da Hisar Hastanesinden ayrıldı. Halen Göztepe Medipoint Tıp merkezinde çalışmalarına devam etmekte.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 09:58
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