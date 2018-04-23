HDP'den o soruya cevap! 'Abdullah Gül aday olursa...'
HDP'li milletvekili Ziya Pir, "Seçimlerde Abdullah Gül'ün aday olması durumda onu destekler misiniz?" sorusuna "Erdoğan'a karşı onu destekleriz." sözleriyle cevap verdi.23 Nisan 2018 Pazartesi 10:03
HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, "Seçimlerde Abdullah Gül'ün aday olması durumda onu destekler misiniz?" sorusuna cevap verdi. Pir, "Tabanımızda Abdullah Gül'ün desteklenmesi için bir talep var. Dolayısıyla Erdoğan'a karşı onu destekleriz." diye konuştu.
"ADAY OLARAK İLK TERCİHİMİZ DEMİRTAŞ"
Pir, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kimsenin kazanmayacağını düşünüyoruz. Aday olarak ise ilk tercihimiz Sayın Selattin Demirtaş olur" dedi.
YORUM YAZ