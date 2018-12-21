Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'e 'terör' soruşturması
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Sever hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.21 Aralık 2018 Cuma 14:53
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun süre başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında “terör örgütü propagandası” yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
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