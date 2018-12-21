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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'e 'terör' soruşturması

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Sever hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

21 Aralık 2018 Cuma 14:53
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'e 'terör' soruşturması

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun süre başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında “terör örgütü propagandası” yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:53
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. terör propagandası
  4. Abdullah Gül
  5. Ahmet Sever

YORUM YAZ

  • ihsihs13 dk önce
    GÜL müdür? Diken midir? her ne ise ona ne zaman sıra gelecek
  • Yunus16Yunus1631 dk önce
    ÇEMBER DARALIYOR, KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. 2014-2015 ERDOĞAN FGÜLEN ABD NİN ADAMI DEDİĞİNDE, HAŞHAŞİLER DİYE BAĞIRIRKEN ONU YALNIZ BIRAKANLAR, ONU SIRTINDAN HANÇERLEYEN DAVA ARKADAŞLARI YARGIYA HESAP VERECEK. AMA YARIN AMA 10 YIL İÇİNDE. ZATEN ONLARDA KENDİLERİNİ BİLDİKLERİ İÇİN HEPSİ SUS PUS. İLERİDE YAŞTAN YIRTARIZ HESAPLARI YAPIYORLARDIR.

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