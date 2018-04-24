Bomba iddia: Abdullah Gül adaylığını yarın açıklayacak

Türkiye 24 Haziran'da erken seçime giderken cumhurbaşkanı aday olup olmayacağı en çok merak edilen isim olan Abdullah Gül kararını verdi. İnternethaber geçtiği son dakika haberine göre Abdullah Gül'ün yarın cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacağı öğrenildi... Gül kararını Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından ilan edeceği iddia edildi.

İnternethaber'in Abdulllah Gül'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Abdullah Gül bir süredir gizlice yürüttüğü görüşmelerinde adaylık konusunu kesinleştirdi.

Abdullah Gül'ün adaylığını yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından ilan edeceği belirtiliyor.

EVİNDE GAZETECİLER VE STK TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

Abdullah Gül'ün adaylık konusunda uzun bir süredir gazeteciler, sivil toplum önderleri ve siyasetçilerle kendi evinde bir dizi toplantı gerçekleştirdiği ve misafirlerinin adaylığı konusundaki görüşlerini aldığı ifade ediliyor.

SAADET YÖNETİCİSİ İLAN ETMİŞTİ

Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan bir Saadet Partisi yöneticisi, "Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir" demişti.