Bomba iddia: Abdullah Gül adaylığını yarın açıklayacak
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanılığı adaylığını yarın açıklayacağı iddia edildi.24 Nisan 2018 Salı 15:13
Türkiye 24 Haziran'da erken seçime giderken cumhurbaşkanı aday olup olmayacağı en çok merak edilen isim olan Abdullah Gül kararını verdi. İnternethaber geçtiği son dakika haberine göre Abdullah Gül'ün yarın cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacağı öğrenildi... Gül kararını Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından ilan edeceği iddia edildi.
İnternethaber'in Abdulllah Gül'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Abdullah Gül bir süredir gizlice yürüttüğü görüşmelerinde adaylık konusunu kesinleştirdi.
Abdullah Gül'ün adaylığını yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından ilan edeceği belirtiliyor.
EVİNDE GAZETECİLER VE STK TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI
Abdullah Gül'ün adaylık konusunda uzun bir süredir gazeteciler, sivil toplum önderleri ve siyasetçilerle kendi evinde bir dizi toplantı gerçekleştirdiği ve misafirlerinin adaylığı konusundaki görüşlerini aldığı ifade ediliyor.
SAADET YÖNETİCİSİ İLAN ETMİŞTİ
Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan bir Saadet Partisi yöneticisi, "Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir" demişti.
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Ismail hakki efendi26 dk önce Gul bukadarda kilictar oglu gibi onursuzdegildir herhalde insan dusunmeden edemiyor dogrusu cunki bugune kadar Dessie kaldi sinsi bir insan erdoganin Kim kardes Kim Kalles görecegiz hakkaten bu Po!itika durust insanin isi degil göruyorsunuz kilictar oglunu birde erdoganierdogan belediye baskanligindan bugune cumhur baskanligina kadar burnundan getirdiler durustlugu yuzunden eger gulde bunu yaparsa erdoganin kardesligine karsi gulde kaleslik yapacak hic inanmiyorum gulun adayligini koyacagini Hatice34 dk önce Bir insan en yakin arkadasina kendisine basbakanlik cumhurbaskanligi sunan mizmiz sinek viziltisi gibi konusan arkadasini arkadan vuran birisine inanan ona oy veren hata yapar arkadasini arkadan vuranin vatana faydasi olmaz el alemin elinde oyuncak olur ulkemiz zaten kendisi fto nun en iyi elemanlarindan ayni zamanda ingiliz kraliyet ailesinin bir neferi olursa bir insan arkadasina ihanet vatana ihanet farketmez bu boyle biline aslinda erbakana da ihanet eden A,Gul du daha once olaylari hasan karakaya bir yazisinda yazmisti ah hasan bey su anda olsaydiniz neler neler yazardiniz Saliha34 dk önce Eğer Abdullah Gül Cumhurbaşkanimizin karşisina rakip olarak cikarsa yuh beeee derim...yuh... Hy-hy37 dk önce A.Rose adaylığını açıklarsa eğer irlandalılar ortaya çıkmış olacak.Bu mhp'nin çalımından sonra; İp'ye 15 chp'linin transferi ile 1-1 olmuştu.Rose'un adaylığı ile 2-1 olur,hdpkk ittifakı dahil olursa 3-1 olur.Seçimlerde hükümet devrilirse işte o zaman 15 Temmuz-2 olur. makam sevgisi40 dk önce Bir daha gecmez bu firsat eline. Hayrunnisa da iyi degerlendirsin. Ama Müslümanlar arasinda fitneye sebep olanlari da olmayacak insanlarla kol kola girenleri de bu millet gercekten sandiga gömer. Saygin olarak keske oturdugun yerde otursaydin sayin Gül. Vatanini milletini düsünen simdiye kadar cok firsatlar varken sesini cikarirdi. Ömer Genç41 dk önce Temel Başkan Gül partiyi böldü milletin hidayetini karartti diyordu.Şimdi ne diyecek.İsraili bırakıp Kraliçe ile mi işbirliği yapacak.Yazıklar olsun. POLAT6341 dk önce SAYIN CUMHURBAŞKANIMHEPGÜL OLARAK KALSOLMAO GÜLÜ SOLDURMAK İSTİYORLARSOLDURMAYA İZİN VERMEVE YAZIK O KİŞİLİGİNEUNUTMAKİ REİSİMİZADAYIMIZ ABDULLAH GÜLKARDEŞİMDİRDEMİŞTİ O GÜN ÖNÜMÜZE BİR SÜRÜBENDKOYDULARNASILADAYIM DİYECEKSİNGÜLÜM BELKİ BİRAZ KOKLUYAYININ VAR YARINDAN İTİBARENKOKLUYANINDA KALMIYACAKVE REİSE İHANETİR SAYĞILAR özhür44 dk önce herşey daha iyi olacak ..... Magdur6644 dk önce Allah sizi chp.sp.ip.hdp bi yastikta kocatsin ve haşretsin Eser Demirel46 dk önce Öyle bir şey olsun direk reise basar geçerim. Kemalist birisi olarak