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Abdullah Gül'ün adaylığını onlar ilan edecek!

Aday olup olmayacağı konusundan binlerce yorum yapılan Abdullah Gül'ün niyetini çok yakın bir tarihte açıklaması bekleniyor. İddiaya göre Abdullah Gül aday olursa bunu eski AK Partili bakan ve milletvekilleri ilan edecek.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:55
Abdullah Gül'ün adaylığını onlar ilan edecek!

Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi açıklandıktan sonra Abdullah Gül’ün adaylığının, ‘AK Parti’nin kuruluşunda yer alan ancak, son dönemde partiden ve Erdoğan’dan uzaklaşan’ bir ekip tarafından kamuoyuna duyurulacağı belirtiliyor.

Gül’ün adaylığı konusunda, AK Parti içindeki bazı eski bakanlar ve milletvekilleri ile de temas kurulduğu kaydedilirken, bu görüşmelerin Ankara ayağının, şu anda Meclis dışında olan AK Partili bazı eski bakanlar tarafından yürütüldüğü öğrenildi. 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 07:55
  1. Ankara
  2. Abdullah Gül
  3. erken seçim

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