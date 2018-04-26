Abdullah Gül'ü kimler finansman edecek?

Batuhan Yaşar'ın makalesinin ilgili kısmı şu şekilde;

"En önemli soru bu..

Abdullah Gül, kim veya kimler tarafından finanse edilecek..

Bu günleri gören ve kendisini bu kadar hazır tutan biri bunu sadece iç dinamiklerle sağlayamaz..

Körfez ülkelerinin Abdullah Bey’i finanse edeceği söyleniyor..

Kim bu körfez ülkeleri filan diye sormayın..

Sakın Suriye’de Türkiye’nin karşısında yer alanlar olmasın..

Sıcak günler devam edecek.."