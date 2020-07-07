Abdullah Güler kimdir, nerelidir? Abdullah Güler hayatı biyografisi
Abdullah Güler'in Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanlığına aday olduğunu açıklamasından sonra Abdullah Güler'in kim olduğu merak konusu oldu. Meclis Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için toplandı. Meclis Başkanlığı için AK Parti adayı Mustafa Şentop, CHP adayı Haluk Koç, HDP adayı Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti adayı İmam Hüseyin Filiz ve AK Parti Milletvekili Abdullah Güler aday oldu. AK Parti Milletvekili Abdullah Güler oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi. Peki Abdullah Güler kimdir, nerelidir? Abdullah Güler hangi ilin milletvekili? İşte Abdullah Güler hayatı biyografisi.
Abdullah Güler 1969 yılında Sivas'ta doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Sivas'ta tamamladı 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 1994 yılında bu fakülteden mezun oldu. 1996 yılından bu yana Beyoğlu Bölgesinde serbest avukatlık yapmaktadır. 2001 yılında Ak Parti'nin kuruluşu ile birlikte İl Başkanlığında, Seçim İşleri ve Sekreterlik Biriın Başkanlıklarının değişik komisyonla rında görev aldı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Sultangazi İlçesinden Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Sultangazi Belediye Meclisinde Meclis 1. Başkan Vekilliği görevine seçildi İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclis Üyeliğini de yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yarcümcıhğı görevinde bulundu. Değişik Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurucu Üye ve Hukuk Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Güler son olarak TOKİ'de Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktaydı.