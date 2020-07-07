Abdullah Güler kimdir, nerelidir? Abdullah Güler hayatı biyografisi

Abdullah Güler 1969 yılında Sivas'ta doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Sivas'ta tamamladı 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 1994 yılında bu fakülteden mezun oldu. 1996 yılından bu yana Beyoğlu Bölgesinde serbest avukatlık yapmaktadır. 2001 yılında Ak Parti'nin kuruluşu ile birlikte İl Başkanlığında, Seçim İşleri ve Sekreterlik Biriın Başkanlıklarının değişik komisyonla rında görev aldı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Sultangazi İlçesinden Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Sultangazi Belediye Meclisinde Meclis 1. Başkan Vekilliği görevine seçildi İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclis Üyeliğini de yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yarcümcıhğı görevinde bulundu. Değişik Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurucu Üye ve Hukuk Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Güler son olarak TOKİ'de Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktaydı.