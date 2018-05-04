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Abdullah Gül'den Hulusi Akar ziyaretine ilişkin açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretiyle ilgili olarak "Bir ziyaret oldu ama herhangi bir tehdit, empoze, saygısızlık olmadı" dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 13:58
Abdullah Gül'den Hulusi Akar ziyaretine ilişkin açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Gül, "Akar'ın bir ziyareti oldu. Gizli kapaklı değil. Herhangi bir tehdit, empoze, saygısızlık olmadı" dedi.

Abdullah Gül Cuma namazını Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan Fatih Ormanı Camii'nde kıldı. Gül camiden çıkarken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaretiyle ilgili soruyu CEVAPLADI.

Abdullah Gül, "Gördüğüm kadarıyla bugün Ankara'da bir açıklama yapılmış zaten. Söylenenlerin hepsi doğru. Açıklamadakiler doğru. Böyle bir ziyaret oldu. Ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaret. Gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil. Ayrıca söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze veya herhangi saygısızlık bunlar asla söz konusu değil. Bunun bilinmesini isterim. Ofisimde olan bir şey. Ofisimle zaten yan yana 3. Kolordu'yla. Dolayısıyla o açıklamalar doğru" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 13:58
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Abdullah Gül
  4. Hulusi Akar

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