Abdullah Gül yeni partiyi ne zaman kuracak? Yeni partide kimler var?

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yani parti mi koruyor? Sorusu son günlerin en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Öyle ki Yenibirparti.org adlı sitenin de bu yeni kurulacak partinin internet sitesi olacağı iddia edilmişti. Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu parti kuracak ancak Abdulah Gül Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu ise ayrı bir parti kuracağı iddia edildi.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yine eski ekonomi bakanı Ali Babacan ve küskün AK Partililerin yeni parti kuracağı iddiası, uzun zamandır siyaset kulislerinde konuşuluyor. Hatta öyle ki; kurulan siteler, yapılan konuşmalar bu iddiaları iyiden iyiye kuvvetlendirdi. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, kulisleri hareketlendirecek bir iddia ortaya attı. Kulat, bir değil iki yeni parti kurulacağını ifade etti. Mehmet Ali Kulat Twitter sayfasından bu iddiaları şu şekilde dillendirdi: "Bilinenin aksine tek parti değil 2 farklı parti. Birinin lideri Ali Babacan ve Abdullah Gül destekli... Ana gövde de pek çok eski ve mevcut AK Partili siyasetçi var. Programından teşkilatına, genel merkezinden amblemine her şeyi hazır. Diğeri Ahmet Davutoğlu oluşumu.

Ahmet Davutoğlu ayrı Ali Babacan ayrı parti kuruyor

Her iki yeni parti oluşumu da ayrı yürüyor ama zaman zaman koordinasyon ya da istişare ediyorlar. Çıkış söylemleri ekonomi, dış politika ve kutuplaşma karşıtlığı üzerine kurgulanırken Ahmet Davutoğlu'nun oluşumunda milliyetçi söylem, Ali Babacan oluşumunda liberal söylem olacak. Bilinenin aksine bu iki yeni parti sadece AK Parti'den doğmuyor. Şu an aktif olarak başka partilerde siyaset yapan, önemli konumlarda oturan siyasetçilerle de konuşuyorlar. Bu iki yeni partinin, olası engellemeleri (!) engellemek için mevcut 2 partiyle de garip bir temasları var. Her iki yeni parti de güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle geliyor. Son olarak her iki siyasi oluşum da anketlere güveniyor mu? Bilmiyorum ama kesinlikle anketleri çok merak ediyorlar."