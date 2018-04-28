Serpil Çevikcan yazdı: Abdullah Gül yakın çevresine demiş ki...

Abdullah Gül'ün bugün neler diyeceğini Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan köşesinde anlattı. Cumhurbaşkanı adaylık tartışmalarının merkezinde yer alan Gül, AK Parti'den ve Bahçeli'den gelen eleştirilere fena hale bozulmuş. Çevikcan Gül cephesinden edindiği kulis bilgileri yazısında aktardı.

"BENİM HUKUKUMU KORUMADILAR"

"...Bugün açıklama yapacağını söyleyen Gül’ün ise sadece adaylık konusuyla sınırlı kalmayacağı konuşuluyor. Öğrendiğimize göre, Gül kendisini ziyaret edenlere ve yakın çevresine rahatsızlıklarını açık bir dille anlatmış.

İsmi etrafında yapılan tartışmalar sırasında kendisine dönük ağır eleştirileri, sadece son bir haftayla da sınırlı tutmayarak, “Benim hukukumu korumadılar. Ak Partililer de dışarıdakiler de korumadılar” sitemini dile getirmiş.

FETÖ vurgusu da yaparak, kendisine ağır eleştirilerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de çok tepkili olduğu belirtiliyor.

Gül’ün bugün yapacağını söylediği açıklamada, sadece adaylık tartışmasına ilişkin değil, genel siyaset ve üslup konusundaki görüşlerini de aktaracağı öne sürülüyor."