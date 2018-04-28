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Serpil Çevikcan yazdı: Abdullah Gül yakın çevresine demiş ki...

Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, bugün adaylığı ile ile ilgili açıklama yapması beklenen Abdullah Gül'ün yakın çevresine rahatsızlıklarını açık bir dille anlattığını söyledi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:00
Serpil Çevikcan yazdı: Abdullah Gül yakın çevresine demiş ki...

Abdullah Gül'ün bugün neler diyeceğini Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan köşesinde anlattı. Cumhurbaşkanı adaylık tartışmalarının merkezinde yer alan Gül, AK Parti'den ve Bahçeli'den gelen eleştirilere fena hale bozulmuş. Çevikcan Gül cephesinden edindiği kulis bilgileri yazısında aktardı.

"BENİM HUKUKUMU KORUMADILAR"

"...Bugün açıklama yapacağını söyleyen Gül’ün ise sadece adaylık konusuyla sınırlı kalmayacağı konuşuluyor. Öğrendiğimize göre, Gül kendisini ziyaret edenlere ve yakın çevresine rahatsızlıklarını açık bir dille anlatmış.

İsmi etrafında yapılan tartışmalar sırasında kendisine dönük ağır eleştirileri, sadece son bir haftayla da sınırlı tutmayarak, “Benim hukukumu korumadılar. Ak Partililer de dışarıdakiler de korumadılar” sitemini dile getirmiş.

FETÖ vurgusu da yaparak, kendisine ağır eleştirilerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de çok tepkili olduğu belirtiliyor.

Gül’ün bugün yapacağını söylediği açıklamada, sadece adaylık tartışmasına ilişkin değil, genel siyaset ve üslup konusundaki görüşlerini de aktaracağı öne sürülüyor."

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 08:00
  1. serpil çevikcan
  2. abdullah gül
  3. 2018 seçimleri
  4. Devlet Bahçeli
  5. FETÖ

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Bugune kadar neden beklemis hayret dogrusu simdimi aklina gelmis
  • halimhalim1 sa önce
    kaf dağında sanki mübarek. acaba bu eleştirilere sebep olan kendisi değil mi?. milleti ihtihan etmek haddin değil sayıl güül.
  • meçulmeçul1 sa önce
    fetöya çanak tut sonrada kormadılar de hesap günü gelecek inşallah
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