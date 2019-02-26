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Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu iddia edilen YeniBirParti'den ilk açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen YeniBirParti isimli oluşum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı ifadeden tam anlamıyla kopya çekti.

26 Şubat 2019 Salı 16:45
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu iddia edilen YeniBirParti'den ilk açıklama

31 Mart yerel seçim öncesi siyasette kızışma devam ediyor. Ancak mevcut partiler üzerinde değil yeni kurulacak bir parti üzerinden. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddiaları gündemdeki yerini hala koruyor. Dün haber sitelerinde "YeniBirParti" adında oluşumun olduğu ve arkasında ise eski Cumhurbaşkanı Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun olduğu ileri sürüldü.

İlk açıklama geldi

Dünden bu yana ikiliden bir açıklama gelmezken YeniBirParti sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

İlk tweetini "Başlayalım mı? Hadi Bismillah" ifadeleri ile atan YeniBirParti hakkındaki iddialara cevap verdi.

Sözde yeni partide Erdoğan özentiliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Korkaklar zafer anıtı dikemez" sözünden alıntı yapan YeniBirParti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Korkaklar tarih yazamazlar!" ifadeleri kullanıldı.

İşte partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar;

-Korkaklar tarih yazamazlar!

- Niçin kadromuzu açıklamıyoruz? Çünkü kişiler ve isimler yerine,milletimizin madden ve manen zenginleşmesi ve devletimizin dünya siyasetinde etkili bir güç olmasına yönelik fikir, politika vevaatlerimizin tartışılmasını istiyoruz.

- Niçin kadromuzu açıklamıyoruz? Korkuyor muyuz? Demirden korkan trene binmez! Bizim kim olduğumuzu elbette devletin ilgili kurumları biliyor. Vatan ve millet sevdasıyla yola çıktığımız için korkacak bir şeyimiz yok.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:45
  1. Bismil
  2. AK Parti
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Mevlana
  6. Abdullah Gül
  7. Cumhurbaşkanı Gül

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