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Abdullah Gül seçimde şimdi kimi destekleyecek?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde çatı aday projesinin tutmasından dolayı aday olmayacağını açıklaması akıllara ‘Abdullah Gül seçimde şimdi kimi destekleyecek?’ sorusunu getirdi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:27
Abdullah Gül seçimde şimdi kimi destekleyecek?

YENİAKİT.COM.TR - Günlerdir kamuoyunu meşgul eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylık iddiası netlik kazandı. Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti arasındaki yoğun görüşme trafiği sonrası çatı aday projesinde mutabakat sağlanamadı. Bu gelişme sonrası bugün kameralar karşısında geçen Abdullah Gül, bu koşullarda seçimlerde aday olmasının söz konusu olmadığını söyledi.

ABDULLAH GÜL KİMİ DESTEKLEYECEK?

Çatı aday projesinin hüsranla sonuçlanması ile beraber Gül’ün ‘Aday olmayacağım’ açıklaması ve bu günden sonraki sürece ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması yeni bir soru işaretini beraberinde getirdi. Kamuoyu şimdi de aday olmama kararı alan Gül’ün 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde kurucusu olduğu AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyip desteklemeyeceğini merak ediyor.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:27
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • ErdoğanErdoğan27 dk önce
    EDİTÖR bugün yazıları kim aktarıyor merak ediyorum sürekli yanlış yazı dizimi paylaşımı var bu iki benim gördüğüm (SEÇİMLERDE ÇATI ADAY PROJESİ TUTMASINDAN DOLAYI ) SAKIN TUTMAMASINDAN DOLAYI OLMASIN
  • EmreEmre39 dk önce
    Adam yüzümüze baka,baka yalan söylüyor,demiyor çatı çöktü.......,aday olmam mümkün değil diyor...... niye şimdiye kadar konusmadin, mümkün değil diye.... bunlar gerçek bizi sağak zannediyorrrrr.
  • seddarseddar49 dk önce
    sayınakit gazetesiyönetmeni SayınAbdullahGülübu kadarkaleme almayın ,popiler yapmayın,kimeverirseversin onunoyuna ve onun desteğine mıkaldık
  • vatansevervatansever49 dk önce
    Yahu kimi istiyorsa onu desteklesin ateş olsa cürmü kadar yer yakar
  • kayıkayı51 dk önce
    yahu bırakın kimi desteklerse desteklesin.ne olduğu belli zaten.gereken desteği göremedi kıvırdı.milliler bi tarafta.şer ler bi tarafta.vatanını sevenler bi tarakta.kanından şüphe edenler bi tarafta.
  • Salih Salih 55 dk önce
    Boş ver oni
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