Abdullah Gül seçimde şimdi kimi destekleyecek?

YENİAKİT.COM.TR - Günlerdir kamuoyunu meşgul eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylık iddiası netlik kazandı. Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti arasındaki yoğun görüşme trafiği sonrası çatı aday projesinde mutabakat sağlanamadı. Bu gelişme sonrası bugün kameralar karşısında geçen Abdullah Gül, bu koşullarda seçimlerde aday olmasının söz konusu olmadığını söyledi.

ABDULLAH GÜL KİMİ DESTEKLEYECEK?

Çatı aday projesinin hüsranla sonuçlanması ile beraber Gül’ün ‘Aday olmayacağım’ açıklaması ve bu günden sonraki sürece ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması yeni bir soru işaretini beraberinde getirdi. Kamuoyu şimdi de aday olmama kararı alan Gül’ün 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde kurucusu olduğu AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyip desteklemeyeceğini merak ediyor.