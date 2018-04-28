Abdullah Gül adaylık kararını bugün açıklayacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün cuma namazı sonrası görüşlerini şöyle dile getirmişti:



"Türkiye olağanüstü bir seçime gidiyor. Memleketin gelecğinden kaygı duyan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Benim ismim etrafında da herkes birşeyler söylüyor. Yarın sizleri çağıracağım. Ne yapacağımı orada anlatacağım."



Tartışmaların odağındaki Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını bir basın toplantısı ile duyuracak.



NTV'nin edindiği bilgilere göre, Abdullah Gül’ün adaylık ihtimali azaldı.