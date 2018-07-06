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Abdullah Gül 'başarının sırrı'nı açıkladı: Kısa vadeli başarılar, çıkarlar geçicidir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Daima uzun vadeli başarılara kilitlenin. Kısa vadeli başarılar, çıkarlar geçicidir. İlkeli, prensipli, kararlı olursanız o zaman uzun vadeli başarıların sahibi olursunuz. Kısa vadeli çıkarcılık hiçbir zaman fayda getirmez. Daima ilkeli, prensipli ve dürüst olun. Her şartta dürüst olun. Karakter her şeyin başıdır." dedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 21:13
Abdullah Gül 'başarının sırrı'nı açıkladı: Kısa vadeli başarılar, çıkarlar geçicidir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) 2017-2018 yılı mezuniyet törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Gül, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarından başarılar diledi.

Gençlere, işe başladıkları yerlerde çok gayretli olmaları tavsiyesinde bulunan Gül, "İlk etki çok önemlidir. Farklılığınızı hemen gösterin. Azminizi, daima kendinizi yenilediğinizi gösterin. Bazılarınız profesyonel olarak iş hayatına devam edecek ama müteşebbislik ruhunuzu, kabiliyetinizi, girişimcilik vasıflarınızı deneyin." diye konuştu.

Mezuniyetin ardından gençlerden kendi işlerini kurmaya çalışmalarını isteyen Gül, "Bugün Türkiye'nin birçok işvereni, yatırımcısı, büyük şirketlerin sahipleri, sizler gibi sıfırdan başlayan insanlar. Zannetmeyin ki herkes ailesinden devraldı. Zannetmeyin ki zengin ailelerin çocukları olduğu için şirket sahibiler. Bunların içerisinde sizin gibi olup ama azimle, kararlılıkla çalışan, fırsatları değerlendiren ve neticede hem Türkiye'ye hem de tüm insanlığa çok büyük katkılar yapan büyük yatırımcılar çıktı." ifadesini kullandı.

"Karakterli, dürüst, vatansever, ülkesini seven insanlar olun." diyen Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"AGÜ'nün en büyük hedefi dünyanın her tarafında çalışabilir, iş bulabilir mezunlar yetiştirmek oldu. İnşallah dünyanın büyük şirketlerinde, uluslararası kuruluşlarda çalışan kişiler aranızdan çıkar. Daima uzun vadeli başarılara kilitlenin. Kısa vadeli başarılar, çıkarlar geçicidir. İlkeli, prensipli, kararlı olursanız o zaman uzun vadeli başarıların sahibi olursunuz. Kısa vadeli çıkarcılık hiçbir zaman fayda getirmez. Daima ilkeli, prensipli ve dürüst olun. Her şartta dürüst olun. Karakter her şeyin başıdır. Bunları hiçbir zaman unutmayın."

"Hayal kurmasını öğrendiniz"

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ise üniversitenin kurulma aşamasından bahsederek, şunları kaydetti:

"Burada çok iyi bir eğitim aldınız. İyi derecede İngilizce biliyorsunuz. Bir çoğunuz en az bir kez olmak üzere 3-4 kez yurt dışı deneyimi yaşadınız. Hepiniz eğitiminiz boyunca en az 2 kez, bazılarınız da 5-6 kez staj yaptınız. Bir çoğunuz stajlarınızı yurt dışında gerçekleştirdiniz. Yalnızca teorik bilgiler ile donatılmadınız. İş ve sanayi dünyasının sorunlarını ve bunları nasıl çözebileceğinizi iyi biliyorsunuz. AGÜ'de ezberi değil öğrenmeyi öğrendiniz. Bütün bunların ötesinde hayal kurmasını öğrendiniz. Toplumun ihtiyaç duyduğu 21'inci yüzyıl yetkinliklerine sahip, geleceği şekillendirebilecek bireyler olarak yetiştirildiniz. O yüzden bir çoğunuz mezun olmadan iş teklifleri aldınız."

Konuşmaların ardından Gül ve Sabuncuoğlu, dereceye giren öğrencilere diplomalarını ve hediyelerini verdi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 21:13
  1. Abdullah Gül Üniversitesi
  2. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • İbrahimalkılıç İbrahimalkılıç 10 dk önce
    Hangi başarısını anlatmış? Bütün geldiği makamlara reis tayyip Bey'in sayesinde geldi. Sonrada reise kazık atmaya kalktı ama Allah buna fırsat vermedi.Bence; "dostlara nasıl kazık atılır" konusunu anlatsaydı daha başarılı olurdu.
  • HülyaHülya11 dk önce
    Bu söyledikleriniz Meral Akşener in"Abdullah Gül ü aday gösterilmemiz istendi bizden"sözünden önce kıymetliydi.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş14 dk önce
    sanki a.gül cumhurbaşkanı iken çok başarılı imiş gibi hava atıyor. kendisini çok beğenmiş sosyetik bir tiptir sülalece. yani sosyetik müslüman diyebilirim. sönük bir kişilikti. bulunduğu makamın değerini veremedi. aldığı maaşları hak etmedi. elbette acısı çıkacaktır kendisinden. hem bu dünyada hem öbür dünyada.
  • mehmetmehmet4 dk önce
    HADDİ ORADAN BAŞARIYMIŞ MERAK ETTİM NE BAŞARISI VAR SİZDE BUNU YAYINLIYOSUNUZ ...
  • Hüsnü Hüsnü 56 sn önce
    Yok be Abdullah bey öyle değil mütedeyyinlerin limanına sığınıp sinsice güvenleri kazanıp yol arkadaşların başarılarına ortak olup senien yüksek mevkilere getiren insanları sinsice hançerlemeye çalışmaktır başarının sırrı.
  • Koyu yorumKoyu yorum14 dk önce
    Basarinin sirri erdogan gibi bir dosta sahip olmak ve bir de sans diyememis mi?
  • gülgül21 dk önce
    kermati kendinde arıcağına, aynayabaksın 50 yaşına kadar keşfedilmemişelmasmış biz ortay çıkardık şimdi bulunmaz hint kumaşı çok itici geliyoryazık ! hakkın behşettiği makam layık olmadı kibir ben olmasam ak parti olmaz ha olmadı gördük bu bir dava asıl anadolunun görünmez dava adamları manevi erenler olmazsa siz sıfırsınız çarpanınızda 2 puan oluroda yel olur uçar !hakkımız helal diil !millete saygısız lık etti hiçde umrunda diil amafani dünyada bizimde umrumuzda diil !arada çıkar cak cak sonra gider aytar köşkte ;nasıl bir vefasızlık kibir umarsızlık yazık !utanmas akendini soktuğumuz davada davanınyok edilmesi için savşa çıkacaktı !göklerden gelen emir vardır gerisi civatadır!anlayana!
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