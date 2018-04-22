Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çarpıcı iddia: Abdullah Gül Akşener'den rahatsız

Erken seçim kararı alındığından beri en merak edilen konulardan birisi şüphesiz Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı konusu. Ankara kulislerinde flaş bir iddia ortaya atıldı. Abdullah Gül'ün Meral Akşener'in adaylık ısrarından rahatsız olduğu belirtildi.

22 Nisan 2018 Pazar 13:19
Çarpıcı iddia: Abdullah Gül Akşener'den rahatsız

Adaylık konusuna önce “soğuk” bakan Gül’ün, dün itibarıyla kararını değiştirdiği ve 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmak için “önemli temaslar” gerçekleştirdiği belirtildi. Kulislerde, Gül’ün CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin desteğini almak istediği, ancak CHP içinde yaşanan “kaos” ve Akşener’in adaylıkta ısrar etmesinden dolayı “rahatsızlığını” dile getirdiği ileri sürüldü. Gül’e yakın eski siyasetçilerin ortak bir tavır geliştirilmesi için son ana kadar temaslarını sürdüreceği belirtiliyor. Bu temasları yürüten isimlerin, Gül’ün “ortak aday” olarak çıkmasını sağlamayı hedefledikleri, bu yolla “karşı blok” oluşturarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bırakma planı yaptıkları da iddialar arasında.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 13:19
  1. Abdullah Gül

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efsane kaleci 'Julio Cesar' futbolu bıraktı!
    1. Efsane kaleci 'Julio Cesar' futbolu..
    2. CHP’den İYİ Parti’ye geçecek isimler..
    3. Canlı yayında muhabiri böyle öldürdüler!
    4. YSK'dan "İYİ Parti seçime katılacak..
    5. Kılıçdaroğlu yine saldırdı: Osmanlı..
    6. Haçlılar kuduruyor: Propagandaya izin..
    7. Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Beni..
    8. TMSF'ye devredilen şirket sayısı..
    9. Ermenistan'da sular durulmuyor.....
    10. "Abdullah Gül Akşener'den rahatsız"
    11. Büyükçekmece'de kimyasal madde alarmı!
    12. Flaş iddia! Abdullah Gül 100 bin..
    13. HDP'den CHP'ye ittifak mesajı mı?
    14. CHP'de çözülme başladı... Muhasebeci..
    15. Manisa'da kaza! 10 asker yaralı
    16. 15 CHP'li vekil istifa edip İyi..
    17. Ermeni mezaliminin üzerinden 100 yıl..
    18. Cumhuriyet yazarı: Meral Akşener..
    19. Yolda yürüyen kadının başına köpek..
    20. Başkandan takdir toplayan hareket
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında