Abdullah Gül, AK Partili eski vekil ile yan yana geldi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iş adamı Murat Dedeman'ın cenaze töreninde Eski AK Parti'li bakan, 26. Dönem Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile yan yana geldi.

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman'ın cenazesi toprağa verildi. Cenazeye Eski AK Parti'li bakan, 26. Dönem Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı 60, 61 ve 62. Hükümetlerde Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan 26. Dönem Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iş adamı Murat Dedeman'ın cenazesinde yan yana geldi. Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman'ın cenazesi toprağa verildi. Dedeman için Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde öğlen namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Dedeman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve siyaset, iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Murat Dedeman'ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dedeman ailesi, 29 Temmuz'a kadar 12.00- 17.00'de Dedeman İstanbul Oteli'nde taziyeleri kabul edecek.

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