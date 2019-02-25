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Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken sözler: Üç yeni Abdüllatif Şener geliyor

Yazar Engin Ardıç; yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili 'Üç adet yeni Latif Şener geliyor' ifadelerini kullandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:29
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken sözler: Üç yeni Abdüllatif Şener geliyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Üç adet yeni Latif Şener geliyor" ifadelerini kullandı.

İşte Ardıç'ın gündemi meşgul eden yeni parti iddalarına ilişkin o yazısı:

Şu AK Parti içinden "koparılacak" yeni parti meselesi artık dedikodu düzeyini aştı, "inkar edilemez" boyutlara ulaştı.

Bir de değil iki parti girişimi varmış...

Biri, Ahmet Davutoğlu'nun kurmaya hazırlandığı parti.

İkincisi, Abdullah Gül'ün -her zamanki gibi- perde arkasında durup Ali Babacan'a kurduracağı parti.

Sonunda da birleşecekler, kaynaşacaklar tabii. Erken davranan ötekini yutacak.

Bunlar bu işe neden sıvanıyorlar?

Çünkü Tayyip Erdoğan ve AK Parti başarısızmış, memleket batmış, halk aç ve açıktaymış, yaşlı kadınlar çöp tenekelerinden ekmek topluyorlarmış, falan filan.

Kılıçdaroğlu da öyle diyor.

Bunlar bu fikre ne zaman geldiler?

Siyasette eski havaları kalmayınca!

Ortada, bir zamanlar Abdüllatif Şener'in hesapladığı gibi "darbe olacak, AK Parti kapatılacak, o zaman ben bir güneş gibi doğacağım" durumu da yok ama...

Peki, diyelim ki kurdular ve 2023 seçimlerine girdiler...

Halka ne söyleyecekler?

"AK Parti'nin bunca yıllık icraatında hiçbir dahlimiz yok" deseler herkes güler.

"Bizim asıl derdimiz Tayyip Bey'i kıskanmak" deseler gerçeği dile getirmiş olurlar ama gene herkes güler.

Abdullah Gül "çok temkinli bir adam olduğum için kendim öne çıkmıyorum" dese gene gülerler.

Peki Ahmet Davutoğlu ne diyecektir? "Şam'a gireceğim" dese herkes gene güler.

"Yok, Esad'la dost olacağım" dese kahkahalar ayyuka çıkar.

"Amerika'yla barışacağım, IMF'ye Temel Amca'nın önerileri doğrultusunda teslim olacağım, Rusya'dan silah milah almayacağım, FETÖ'cülerin de peşini bırakacağım" deseler daha ilginç bir program olur ama o zaman da halk hem güler hem oy vermez.

Ben size söyleyeyim: Bu gelişmeler "2028 yılına yönelik" hesaplar...

Gül de Davutoğlu da o tarihte seksenlerine merdiven dayamış olacaklar ama ne gam, Ali Babacan gençtir daha...

Tayyip Bey 2023 seçimini gene kazanır ama 2028'de yasal süre doluyor. Üçüncü bir defa adaylığını koyamaz.

Bunlar akılları sıra o boşluğu dolduracaklar. "Karizma" yok ama zarar da yok.

Peki, ya o arada anayasa değişir de cumhurbaşkanı adaylarına "üç kere başvurma" hakkı tanınırsa?

Şap diye şapa otururlar.

Gelin gerçekçi olun, "Çankaya tatlı gelmişti, bir de Beştepe'nin içini görelim" falan deyin yahu...

Ya da "bizim hanım senin hanımı kıskanıyor da ondan nankörlüğe sıvandım" deyin, en bir gerçekçi olsun!

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:29
  1. AK Parti
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Abdüllatif Şener
  4. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu18 dk önce
    BULUNDUKLARI BÖLGELERDEN BAĞIMSIZ ADAY OLSUN SEÇİLSİNLER İNANIN ONLARI DESTEKLERİM AK PARTİDE BULUNDUKLARI ZAMANDA BU GÜNDE AK PARTİNİN ALDIĞI OYLARIN İNANIN YÜZDE 99,9 REİSN OYLARIDIR ÇÜNKÜ MİLLETİ İÇİN ÇALIŞAN MİLLETİ GİBİ DÜŞÜNEN İÇERDEKİ VE DIŞARDAKİ MÜSLÜMAN TÜRK DÜŞMANLARINA GEREKEN CEVABI VE DERSİ VEREN MİLLETİN İÇİNDEN ÇIKMIŞ MİLLETİNADAMINA OY VERİYOR BU MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ ALLAHCC. YAr ve YARDIMCIN OLSUN REİS ALLAH DOĞRU YOLDAN VE BU MİLLETE HİZMETTEN AYIRMASIN. AMİN.
  • DRSDRS18 dk önce
    YA BITAKIN SATILMIŞLAR AYIKLANSIN DAHA İYİ OLUR
  • aliali30 dk önce
    shift delete tuşu ile sildim üçünüzü de...
  • osmanosman40 dk önce
    hayırlı olsun
  • polat63polat6353 dk önce
    harikabi başlık benim ğazetem akitimtebriklerbunlar latiften de aşağıolacaklar yazıklar olsun düşüncelerive içlerindeki ihanet aynıhainler
  • yusuf toygunyusuf toygun57 dk önce
    tam küresilcilerin adamları. küreselcilerin yani ebu cehillerin torunlarının...biz ak partiyi bile fazla batıcı, fazla laik ve fazla tavizci bulurken daha alası geliyor. "çekemezdik şah abbasın derdini, başımıza birde kıllı ovanis çıktı".
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Yav topunuz gelin! Sizin gibi bin tane gelse bir tane REİS etmez! Hayal dünyası işte! Boş işler!!!
  • BozoBozo1 sa önce
    Anlaşılan o ki abdülhamit ittihatçı ve abdülhamit yehuda savaşı başlıyor. Tiz serhafiye ahmet celaleddin paşayı çagirin

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