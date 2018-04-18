Abdullah Gül aday olacak mı? O isim açıkladı

MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Erdoğan kararını açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde, pazar günü seçime gidecek.

Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ınn açıklamasından önce katıldığı canlı yayında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı sorusuna bugün gerçekleştirilen görüşmenin öneminin altını çizerken, "İsimler konusu yeniden gündeme gelecektir" dedi.

Selvi canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

Elbette ki isimler konusu yeniden gündeme gelecektir. Bugün sayın Saadet Partisi Temel Kamallaoğlu da bir görüşme olabileceğini söyledi. Bugün çıkacak kararla siyaset kendini yeniden dizayn edecek. Yani siyasette kartlar yeniden dağıtılacak.

SİYASETTE BİR SAAT BİLE UZUN BİR SÜRE

Siyasette artık 1 saat bile uzun bir süre haline geldi. Bir seçim kararı çıkmadan neler olabileceğine dair söylemleri erken buluyorum.

ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLİR

Erken seçim de olsa olmasa da ben sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini düşünüyorum.