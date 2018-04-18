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Abdullah Gül aday olacak mı? O isim açıkladı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, erken seçim hakkında değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Gül'ün adaylığı sorulan Selvi, Erdoğan'ın açıklamasından sonra isimlerin tekrar gündeme geleceğini belirtti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:49
Abdullah Gül aday olacak mı? O isim açıkladı

MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Erdoğan kararını açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde, pazar günü seçime gidecek.

Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ınn açıklamasından önce katıldığı canlı yayında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı sorusuna bugün gerçekleştirilen görüşmenin öneminin altını çizerken, "İsimler konusu yeniden gündeme gelecektir" dedi.

Selvi canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

Elbette ki isimler konusu yeniden gündeme gelecektir. Bugün sayın Saadet Partisi Temel Kamallaoğlu da bir görüşme olabileceğini söyledi. Bugün çıkacak kararla siyaset kendini yeniden dizayn edecek. Yani siyasette kartlar yeniden dağıtılacak.

SİYASETTE BİR SAAT BİLE UZUN BİR SÜRE

Siyasette artık 1 saat bile uzun bir süre haline geldi. Bir seçim kararı çıkmadan neler olabileceğine dair söylemleri erken buluyorum.

ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLİR

Erken seçim de olsa olmasa da ben sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini düşünüyorum.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 15:49
  1. türkiye
  2. abdullah gül
  3. abdulkadir selvi

YORUM YAZ

  • Ahmet Kayar Ahmet Kayar 6 sa önce
    Varmısın iddia ya yüzde 60 alamazsanız bana ne ne ne vereceksin
  • HaticeHatice9 sa önce
    Alistiniz bolluga simdi biraz sikinti yasayinca isyanlara basliyorsunuz turkiye bolluk icinde kim ne derse desin cok kotu gunlerden nerelere geldik en cok akilli cep telefonu kullanan internet kullanan ulkelerdeniz bir de suriyedeki insanlara bakin dogru durust yemek yok ust yok bas yok onlari dusunup bir sukretseniz su an zaten kuresel guclerin uzerimizde buyuk bir baskisi var eger 15 temmuzda basarili olsalardi suriyeden beter olacaktik oturup halinize sukredin bundan 50 sene once insanlar senede bir kere ayakkabi alirdi cogu yiyecegini kendi uretmeye calidirdi elbiselerimizi kendimiz dikerdik simdi oylemi bir sukretmeyi ogrense insanlar bereketimiz olur
  • fetösavarfetösavar12 sa önce
    uyanık abi,, hani yine son cümlelerle kendini sağlama alıyorsun. yemiyor kimse seni. bak melih53 abi doğru söylüyor. aman dikkat. reisim biraz kesenin ağzını aç. sen olmazsan zaten milletin hali harap. mb hesapları anında eksiye düşer. gariban bir daha değil seksen sene yüzseksen sene gün yüzü görmez...
  • Hay bin gunduzHay bin gunduz14 sa önce
    aday falan aramasınlar sonuç belli hacım REİS ezecek alayını
  • melih53melih5314 sa önce
    yanlış yönlendirme yapan böyle yazarlara dikkat etmek lazım..ak parti eğer halkın beklediği sosyal reformları yapmazsa çok çok zor..bu yazar ve onlar gibilerin tuzu kuru halkıda öyle sanıyorlar..biz son dönem hariç ak partiye oy verdik.son dönem davutoğlu dönemi ak parti halktan uzaklaştıırldı bizde uzaklaştık..özellikle intibak .**çok acil düzeltilmeli seçimcden evvel.10 milyon insan **oy veren insan..ikramiye bayramda ..seyyanen bile olur..emekli beklentiye sokuldu..orta ölçek işverenlerimiz büyük ölçekli işverenleri,miz bir fırsat aslında bu ak partinin yeniden yapılanması yeniden halkıyla buluşması...bu yazarlarda gaz*vermeyi bıraksın dost sa doğru kırıcı olmayan şekilde yazmaları uyarmaları..dostlarsa..**
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi14 sa önce
    Gulu tikeni mollasi iyisi cehalet partisi hdp sitopunuz gelin erdogan yuzde 60 ,sin uzerinde oy alir sizde kiciniza bakarak gidersiniz gidersinizde sonra milletin karsisina nasil cikacaksiniz gerci yuzunuz lastik olmus
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